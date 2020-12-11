Жан-Луи Трентиньян: «Я сделаю все, чтобы никогда не встречаться с убийцей моей дочери»

Актер Жан-Луи Трентиньян . Фото: EAST NEWS

Насчет «последнего фильма» - это официальное заявление. Трентиньян сообщил журналистам, что завершает кинокарьеру, почти три года назад. И сразу вслед за этим Клод Лелуш предложил ему еще раз сыграть Жан-Луи Дюрока, гонщика из фильма «Мужчина и женщина», влюбленного в Анн Готье (Анук Эме). Трентиньян не удержался и снова появился перед камерами - теперь уже точно в последний раз.

Жан-Луи Трентиньян в фильме «Мужчина и женщина: лучшие годы». Фото: EAST NEWS

Его герой теперь живет в доме престарелых, у него серьезные проблемы с памятью, он балансирует между явью и сном - и в снах бесконечно вспоминает роман, который завязался у него с Анн в городке Довиль в декабре 1965-го. Он все представляет, как она сажает его в машину, и они снова едут в Нормандию. А в реальности она навещает его, беседует с ним, жалеет, что когда-то они расстались, и понимает, что все еще его любит.

Знаменитый фильм Лелуша вышел в 1966-м и собрал огромный урожай призов («Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, «Оскары» за лучший иноязычный фильм и сценарий, и так далее). В советский прокат его выпустили удивительно оперативно, в 1968-м (как гласит легенда, по личному приказу министра культуры Екатерины Фурцевой, влюбленной во все французское и потрясенной этой мелодрамой). С тех пор Трентиньян для большинства русских зрителей - прежде всего вот этот невероятно обаятельный гонщик, влюбившийся в красавицу Эме и пытающийся отвоевать ее у погибшего мужа, которого она продолжает любить.

Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме в фильме "Мужчина и женщина", 1966 г. Фото: EAST NEWS

В фильме Трентиньян сыграл профессионального автогонщика. Фото: EAST NEWS

В его фильмографии, конечно, было множество более серьезных картин - от политического триллера «Дзета» до «Любви» Михаэля Ханеке (еще одного лауреата каннской «Ветви»), от «Конформиста» Бернардо Бертолуччи до «Три цвета: красный» Кшиштофа Кесьлевского. Но против такого простого и эффективного лома, как «Мужчина и женщина», приема в глазах широкой публики так и не нашлось.

Жан-Луи Трентиньян в фильме "Конформист", 1970 г. Фото: EAST NEWS

«ОН ХОТЕЛ МЕНЯ ТАКУЮ, КАК ЕСТЬ, ПРОСТОВОЛОСУЮ, ПЕРВОЗДАННУЮ»

Популярность пришла к Трентиньяну достаточно рано - когда ему было 26 лет. Правда, тогда он казался журналистам и публике не более чем приложением к Брижит Бардо, с которой снялся в фильме «И Бог создал женщину». У их героев был бурный роман - и у актеров он тоже начался.

С Брижит Бардо в фильме "И Бог создал женщину". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я бросилась очертя голову в его глаза, в его жизнь, а с ним — в голубое Средиземное море. Это море стало единственным свидетелем наших встреч! Жан-Луи хотел только меня одну, как есть, простую, простоволосую, первозданную. Он показывал мне ночное небо и звезды, и мы засыпали на теплом пляжном песке. Он открывал мне классическую музыку. Он учил меня любить неистово, по-настоящему и быть в подчинении у любимого…» - так пышно описывала их отношения Бардо в мемуарах. Увы, все это продлилось недолго. Трентиньян был серьезным молодым человеком, а Бардо - столь же легкомысленной, как ее героини. Познакомившись с шансонье Жильбером Беко, она почувствовала, что влюбилась в него без памяти, так же, как за несколько месяцев до того - в Трентиньяна.

Глядя, как Жан-Луи собирает вещи, Бардо в ужасе смотрела на него и пыталась понять - что же сказать в такой ответственный момент. Наконец, нашла слова: попросила оставить себе автомобиль. Он согласился.

Впрочем, хорошие отношения у Трентиньяна сохранились с первым мужем Б.Б., режиссером Роже Вадимом: он снялся у него в нескольких фильмах, включая «Опасные связи», где играл шевалье Дансени.

Ну, а через несколько лет вышли «Мужчина и женщина». Клод Лелуш снял эту картину достаточно быстро и за небольшие деньги (критики потом спорили: почему часть сцен цветная, а часть - черно белая, какой символизм за этим стоит? Разгадка была в том, что черно-белая пленка стоила дешевле, и режиссер элементарно экономил). Трентиньян легко вжился в роль гонщика, потому что он и сам - фанатичный гонщик (это в крови: один его дядя был среди пионеров автоспорта и разбился в 1933 году, другой, Морис Трентиньян, был пилотом «Формулы 1», выигрывал Гран-при Монако и гонки в Ле-Мане).

«МОИМ ВНУКАМ НЕ НУЖНА НЕНАВИСТЬ»

В жизни у Трентиньяна было немало драм. Его вторая жена, режиссер Надин Трентиньян, родила ему троих детей, и одна из дочерей, Полина, скончалась в возрасте девяти месяцев (причиной стал «синдром внезапной детской смертности» - когда внешне здоровый ребенок вдруг умирает, и медики не могут объяснить, почему). Надин Трентиньян потом сделала эту трагедию основой фильма «Это случается только с другими». Жан-Луи не нашел в себе сил сыграть отца, теряющего ребенка, и эту роль исполнил Марчелло Мастроянни.

Надин Трентиньян во время интервью в 2004 г. Фото: EAST NEWS

А другая дочь, Мари Трентиньян, погибла уже взрослой. Ей был 41 год, когда ее бойфренд, певец Бертран Канта, избил ее в номере гостиницы в Вильнюсе. Через шесть дней она умерла в больнице. А Канта провел в тюрьме четыре года за «убийство по неосторожности».

Только десять лет спустя Жан-Луи Трентиньян рассказал журналистам, что чувствовал в тот момент: «Я был в прострации два месяца. Я не мог пошевелиться. Два месяца я провел, практически не открывая рта, не был способен хоть что-то сказать». Он считал, что после того, что певец сделал с его дочерью, ему следовало бы совершить самоубийство. У него мелькали мысли о том, чтобы самому найти и убить Канта.

Время все-таки смогло его хоть немного, но успокоить. Спустя годы Трентиньян сказал: «Мои внуки не заслуживают того, чтобы жить с ненавистью» (у Мари осталось четверо сыновей). И еще сказал про убийцу: «Я бы хотел, чтобы мы никогда не встречались, и чтобы моя дочь с ним не встречалась. Но она очень сильно его любила, и он, думаю, тоже сильно ее любил. Сейчас он меня не интересует. И я сделаю все, чтобы никогда с ним не пересекаться».