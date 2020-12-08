Трамп заявил, что выборы в США «прошли как в стране третьего мира»

Глава Белого дома не устает говорить об украденной победе Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме в очередной раз заявил, что результаты президентской гонки в стране были полностью сфальсифицированы демократами, которые использовали любые способы, чтобы привести своего кандидата к победе.

«Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает", – сказал Трамп журналистам.

Кроме того, американский лидер пообещал, что в ближайшие дни мир узнает «много нового» и о самих выборах в США и о демократах, использовавших самые грязные методы для достижения своей цели.

Ранее стало известно, что Трамп планирует нарушить традиции и отказаться от присутствия на инаугурации своего оппонента Джо Байдена, чтобы избежать неизбежного обмена приветственными словами с победителем.