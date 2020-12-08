Наркодилер победил на выборах в Боснии и Герцеговине

Боснийский политик Абдуллах Ильязович.

На местных выборах, прошедших в Боснии и Герцеговине, в округе Брчко победил Абдуллах Ильязович.

Новоиспеченный политик – бывший наркодилер. Три года назад он был осужден за торговлю наркотическими веществами.

На выборах Ильязович получил почти 32% голосов, и в ходе предвыборной кампании не отрицал своих грехов, заявляя, что, распространяя запрещенные вещества, он всегда "оставался честным торговцем".

«Знайте, у меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего», - неоднократно заявлял он.

При этом Ильязович уверен – он может показать, «что человек, когда вокруг него настоящие люди, сможет сделать что-то, что было немыслимо еще три года назад».

Предвыборная кампания в Брчко ознаменовалась еще и тем, что Ильязович лично помог выявить сеть торговцев голосами в округе.