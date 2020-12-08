Новые виды спорта и гендерное равенство: что изменится в программе Олимпиады-2024 в Париже

XXXIII Олимпийские игры пройдут летом 2024 года в Париже. Фото: EAST NEWS

Еще непонятно, удастся ли летом 2021 года провести в Токио Олимпиаду-2020, а МОК уже составляет программу следующих Игр. Они пройдут летом 2024 года в Париже, и станут более компактными и «уравновешенными» в гендерном плане. При этом, в программу будут добавлены сразу четыре вида спорта, которые раньше не имели олимпийского статуса.

Брейк-данс и скейтборд

Начнем с изменений в программе. В нее добавятся соревнования сразу по четырем новым видам спорта – скейтбордингу, скалолазанию, серфингу и брейк-дансу. По мнению президента МОК Томаса Баха эти популярные молодежные «забавы» помогут сделать Игры «пригодными для посткоронавирусного мира.» При этом на сайте МОК поясняется, что скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и брейкинг подтверждены в качестве дополнительных видов спорта на основе предложения Парижа-2024. Брейкинг дебютирует на Олимпийских играх.

Cкейтбординг станет олимпийским видом спорта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секвестирование

Чтобы впихнуть в раздувшуюся программу Игр сразу четыре новых вида спорта, придется «прорядить» другие. По сообщению МОК, сокращение участников пропорционально произойдет во всех 28 видах спорта. Таким образом в Париж-2024 всего приедут 10 500 спортсменов, включая представителей новых видов спорта. Это на 592 меньше , чем ожидается в Токио-2020 года (11 092). При этом будет сокращено и количество официальных лиц, а следовательно, уменьшится и сам масштаб мероприятия.

Тяжелая доля

Ну, а больше всего от этого секвестирования пострадает тяжелая атлетика. После череды допинговых скандалов в этом виде спорта решили убрать сразу четыре весовые категории, а количество штангистов сократить со 196 до 120. Какие веса исключат – будет решать Международная федерация тяжелой атлетики.

Из олимпийской тяжелой атлетики решили убрать сразу четыре весовые категории. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

50 на 50

И, наконец, МОК анонсировал, что Игры в Париже станут первыми в истории, где будет соблюдено гендерное равенство. В соревнованиях примут участие ровно по 50 процентов мужчин и женщин, тогда как в Токио-2020 женщин будет еще меньше половины - 48,8 процентов.

При этом число «смешанных гендерных соревнований» тоже увеличится с 18 до 22 двух. К примеру, недавно эта тенденция затронула два популярнейших вида спорта - легкую атлетику и плавание, где появились смешанные эстафеты…

А вот за счет чего женских стартов станет больше:

- В легкой атлетике появится новое смешанное соревнование по легкой атлетике, которое заменит мужскую ходьбу на 50 км.

- Новая женская весовая категория в боксе заменит одну мужскую весовую категорию.

- В парусном спорте появятся три новых смешанных дистанции, которые заменят три других вида соревнований.

- Соревнования смешанной команды появится в стрельбе.

- Изменятся две дистанции в гребном слаломе и среди участников станет больше женщин.

Конкретные предложения по новым дисциплинам международные федерации по видам спорта должны представить до 31 мая 2021 года, сообщает официальный сайт МОК.