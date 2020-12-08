В эфире Радио «Комсомольская правда» прошел марафон, посвященный Дню волонтера

Общество сейчас проходит тест на добро и взаимопонимание

Достаточно просто захотеть.

И одной из первых тем для обсуждения стал коронавирус. Волонтеры оказали и продолжают оказывать колоссальную помощь всем тем, кому особенно тяжело, а также тем, кто оказался на переднем крае борьбы за здоровье нации. Более того, так случилось, что добровольцы и сами встали плечом к плечу с врачами и медсестрами ковидных госпиталей – и помогают им выхаживать самых тяжелых заболевших.

Первым гостем нашего марафона стала Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Она поздравила волонтеров столицы с праздником и поблагодарила их за все то, что они делают для столицы. Екатерина рассказала, что в Москве сейчас порядка пятисот тысяч волонтеров, каждый из которых сделал хотя бы одно доброе дело. Екатерина напомнила о том, что в Москве очень активно развивалось всероссийское движение «Мы вместе», но волонтеры помогают не только тем, кто заболел ковидом или лечит от него других людей: ресурсный центр Мосволонтер развивает добровольческое движение по десяти разным направлениям.

СКАЗАНО

«Общество сейчас проходит тест на добро и взаимопонимание. На то, как правильно взаимодействовать друг с другом. Было очень много проектов, но больше всего мне запомнилось, как в какой-то момент разные неравнодушные люди начали свозить в штаб акции «Мы вместе» что-то очень нужное и полезное: триста килограммов картошки, двести килограммов пельменей, вещи первой необходимости… И уже через неделю штаб превратился в настоящий склад… Один предприниматель сказал, что может помочь цветами, – и каждую неделю привозил по пять тысяч цветов, чтобы мы порадовали волонтеров, девушек в кол-центрах и врачей в клиниках. А футбольный клуб «Динамо» прислал целый автобус маленьких флаконов с санитайзером – как раз таких, которые идеально подошли для волонтеров, приходящих домой к людям!»

Партнером марафона ко Дню волонтера стал «Норникель». Представители компании рассказали в прямом эфире о масштабной программе корпоративного волонтерства «Комбинат добра». Более 2500 сотрудников «Норникеля» из регионов деятельности компании участвуют в добровольческих акциях. Кроме того, они могут самостоятельно организовать мероприятие – и получить от компании финансирование на его реализацию. За три года волонтеры «Норникеля» реализовали 237 самостоятельно разработанных акций и событий, направленных на улучшение качества жизни людей.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, который также стал участником марафона, поздравил добровольцев с праздником и подчеркнул важность развития волонтерского движения в государственных масштабах. По оценке Александра Бугаева, в волонтерство в последние годы начали приходить все больше людей сознательного возраста – от тридцати лет. И ключевая задача сейчас – не «потерять» этих людей.

СКАЗАНО

«Никакие программы (например, программа поддержки развития добровольчества и волонтерства в России) ни в коем случае не будут свернуты, несмотря на тяжелые экономические условия. Это говорит о том, какое значение государство этой работе придает».

Еще одним партнером радиомарафона стала «Группа ГАЗ», которая реализовала беспрецедентную программу #ГАЗпомогает. Более двухсот автомобилей марки «ГАЗ» выделено для помощи волонтерским организациям по всей стране. В больницы, интернаты, реабилитационные центры в регионах присутствия компании поставлено более миллиона средств индивидуальной защиты. Клиники получили аппараты ИВЛ, термодинамические мониторы и другое высокотехнологичное оборудование. Всего на меры по борьбе с распространением коронавируса предприятие потратило около 1,5 млрд руб. Программа #ГАЗпомогает стала частью социальной миссии «Группы ГАЗ», которую несколько лет назад инициировал и активно поддерживает акционер группы Олег Дерипаска.

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров – основатель Благотворительного фонда «Своими глазами», который помогает детям с патологиями зрения. Несмотря на то что до начала игры оставалось всего два часа, Артем нашел время и вышел в прямой эфир нашего марафона.

В ответ на вопрос, много ли спортсменов занимается благотворительностью:

«Больше, чем кто-либо думает. Многие ребята стесняются об этом говорить: считают, что это либо похвальба, либо попытка хайпануть на проблемах других людей. Но я придерживаюсь иного мнения и стараюсь донести до ребят, что об этом надо рассказывать. Во-первых, чтобы вовлекать других в волонтерскую деятельность, а во-вторых – показывать всем, и в том числе нашим болельщикам, что спортсмены – это не зажравшиеся молодые люди, а те, кто добивается успеха ценой своего здоровья и готов помогать тем, кто в этой помощи нуждается».

Директор Благотворительного фонда «Старость в радость», член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере при Т. А. Голиковой, первый заместитель председателя комиссии по социальной работе Общественной палаты РФ Елизавета Олескина рассказала, как изменилось отношение общества к пожилым людям.

СКАЗАНО

«Мы больше не воспринимаем старость, как то, что никогда не случится с нами. Мы начали понимать, что, думая о пожилых людях сегодня, мы создаем те условия, в которых придется стареть нам самим».

Кроме большого количества добрых историй, во время радиомарафона прозвучало множество отличных песен – о жизни, любви, добре и силе. Правильное настроение в студии задавали музыканты – Вадим Самойлов, группа «Билет на Луну» и исполнитель Николай Гринько.