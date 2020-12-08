Экс-президент Чехии не избежал штрафа за неправильное ношение маски

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешские власти оштрафовали экс-президента страны за неправильное ношение маски.

Выяснилось, что в середине ноября Вацлав Клаус появился на публике: в тот день в центре Праги праздновали годовщину «бархатной революции». Маска на лице экс-президента присутствовала, но была умышленно сдвинута на подбородок.

Это заметили полицейские. Они потребовали, чтобы Клаус надел ее правильно, однако, он отказался. Стражам порядка не оставалось ничего иного, как отвести бывшего главу государства в полицейский участок, где был составлен протокол.

Статус бывшего президента и почтенный возраст не сыграли никакой роли – 79-летний экс-глава государства теперь должен будет выплатить штраф в размере 3000 чешских крон (порядка 10000 рублей).

Клаус – не первая чешская ВИП-персона, нарушившая масочный режим. Ранее штрафы были выписаны бывшему министру здравоохранения страны Роману Примуле и политику Ярославу Фалтынеку, одному из бывших руководителей движения ANО.

Примулу и Фалтынека заметили, когда они покидали без масок ресторан. Также выяснилось, что заведение вообще не имело право работать, так как в тот момент в Чехии действовали соответствующие карантинные меры.

Всего же в Чехии за весь период эпидемии выписанные штрафы пополнили госказну на 2,2 млн. крон (7,4 млн. рублей). А общее количество возбужденных за нарушение противоэпидемических мер административных дел превысило 8 тысяч.