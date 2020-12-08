Межвузовский чемпионат Ворлдскиллс Россия в Приморье: лучших профессионалов выбирали в экстремальных условиях

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Студенты нескольких университетов Владивостока боролись за звание лучших мастеров своего дела. Финал национального межвузовского чемпионата Ворлдскиллс Россия планировалось провести в Москве, но из-за коронавируса был выбран дистанционно-очный формат. Для этого во Владивостоке подготовили две площадки, подходящие под требования организаторов – Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на Русском острове и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС).

Экстремальные условия не помешали провести чемпионат, даже ледяной дождь, который обрушился на Приморье в конце ноября и нарушил привычные каналы связи и перемещения. В регионе ввели режим ЧС, Русский мост был перекрыт из-за опасности обрушения льда.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

От ДВФУ было 28 участников в 22 компетенциях. Это “Разработка мобильных приложений”, “Инженерия космических систем”,” Туризм”, “Мобильная робототехника”, “Проектирование нейроинтерфейсов”, “Мехатроника” и другие.

Финалисты, технические эксперты, компатриоты были доставлены на Русский остров паромом. Для удобства конкурсанты и эксперты были размещены на кампусе на время чемпионата.

-Несмотря на сложные условия и непривычное время работы, ведь соревнования проходили по московскому времени, и ребята заканчивали выполнение заданий в 2-3 ночи, все участники справились и продемонстрировали свои лучшие качества и навыки. Текущая ситуация диктует свои условия. Конечно, ребятам хотелось бы собраться со своими коллегами из других вузов, ведь очный формат финала - это непередаваемая атмосфера праздника. Получить заветную медаль на сцене на глазах тысяч зрителей и ощутить победу во всей красе – это неотъемлемая часть мотивационной составляющей участия в финале! В этом году финалисты лишены такой возможности, но каждый из них надеется и верит в свою победу, - отметил первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Еще одна площадка – корпус ВГУЭС, расположенный на материке. От университета было девять участников, которые участвовали в семи компетенциях: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Организация экскурсионных услуг», «Рекрутинг», «Промышленный дизайн», «Туроператорская деятельность», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка».

В вузе царила довольно напряженная обстановка, волновались все: участники, эксперты, компатриоты. Технические эксперты площадок отмечали, что несколько раз были сбои интернет-соединения между Владивостоком и Москвой, которые стали следствием аномальной погоды в крае. Однако все проблемы были оперативно устранены.

Задания чемпионата заставили участников мобилизовать все свои силы и знания.

-Участницам за короткое время нужно было представить проект развития региона и его продвижения. А ведь зачастую на формирование бренда региона и туристического кластера уходят годы, - поделилась мнением эксперт-компатриот компетенции “Туроператорская деятельность” Илона Михина.

Участники очень много тренировались: кто-то начал готовиться в сентябре, а некоторые - еще весной. По словам экспертов, готовивших студентов к финалу, по-другому на чемпионате и невозможно, поэтому ребята сделали все, чтобы хорошо выступить на Межвузе.

-Мы рассчитывали, что наша команда займет достойное место среди ведущих вузов страны, и все усилия ребят и их наставников будут закреплены медалями чемпионата», - прокомментировал Андрей Шушин.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Прогнозы сбылись. В медальном зачете Дальневосточный федеральный университет завоевал 1 золотую, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. А у студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса – по 1 золоту, серебру и бронзе.

СПРАВКА

В финале IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» участвовали 738 студентов из 77 российских вузов. Соревнования проходили по 63 профессиональным компетенциям.