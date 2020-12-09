Игорь Матвиенко: К юбилею «Иванушек» Рыжий обещал завязать с алкоголем

Игорь Матвиенко в студии Радио «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце ноября в Москве должны были отгреметь юбилейные концерты группы «Иванушки International» - коллективу стукнуло 25 лет. Однако из-за пандемии шоу пришлось перенести на следующий год. Фронтмен старейшего российского бойзбенда Андрей Григорьев-Апполонов на этот счет пошутил, что далеко не все солисты группы доживут до новой даты концерта.

Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Последние годы главных лиц «Иванушек» преследовали трагедии. В 2017 году от тяжелой формы пневмонии умер бывший солист Олег Яковлев. И практически сразу разгорелся судебный скандал между гражданской женой музыканта Александрой Куцевол и официальными наследниками артиста. Оказалось, что еще при жизни Олег составил документ, в котором передал свое имущество университетскому другу Роману Радову и племяннице Татьяне.

А на «Иванушек» меж тем сваливается новое горе. Трагически умирает костюмер группы - сестра Андрея Григорьева-Апполонова Юлия. Андрей так тяжело переживает потерю, что впадает в депрессию, итогом которой становится его развод. Рыжий «Иванушка», как трубят таблоиды, ищет спасения от бед в бутылке.

Юбилейный концерт мог бы стать ложкой меда в бочке дегтя последних лет. Однако вмешалась пандемия. О том, как сейчас обстоят дела в группе, в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru)рассказал продюсер коллектива Игорь Матвиенко.

Ветераны «Иванушек International» - Кирилл Андреев (слева) и Андрей Григорьев-Апполонов - Рыжий (справа). Ушедшего из группы Олега Яковлева заменил Кирилл Туриченко (в центре). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О пьянстве Андрея Григорьева-Апполонова

- До юбилейного концерта Андрей однозначно доживет, - отвечает на наш вопрос о здоровье и пагубной привычке Рыжего Матвиенко. - Что же касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке. Я надеюсь, мы сейчас поборем этот недуг. Я хочу поговорить со всеми его друзьями, чтобы все помогли.

От себя лично и от «Иванушек» могу сказать, что мы все уже подписали джентльменское соглашение, по которому я должен написать им несколько песен. Я их уже не писал лет 15… Хотя я даже не помню, что так долго не писал им песни. Кирилл Андреев обещал похудеть к юбилею на 10 килограммов. В итоге похудел на 12. Кирилл Туриченко должен был перекраситься, чтобы «Иванушки» соответствовали своему стилю - черный, белый, рыжий и лысый. И тоже сдержал слово, стал блондином. А Андрей Генрихович (Рыжий) нам всем пообещал, что категорически завяжет с алкоголем. И мы очень в него верим.

О браке Яковлева и Куцевол

Уже три года девушка бывшего солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол, по неизвестным причинам не указанная в завещании покойного, пытается оспорить злополучный документ в суде. Мол, они с артистом успели пожениться в Сербии. И даже предоставила суду документ о регистрации брака. Правда, сербская сторона, куда был направлен на проверку этот документ, не подтвердила его подлинность. Да и российские паспорта у Яковлева и Куцевол были без печатей о браке.

Однако гражданская жена артиста не спешит освобождать квартиру Яковлева на Дербеневской набережной, которая была куплена покойным еще до встречи с Александрой. Более того, по рассказам соседей, Александра перевезла туда своих родителей. Наследники Яковлева (племянница и университетский друг артиста) попросили Куцевол съехать с квартиры, сейчас вопрос выселения Александры - в ведомстве судебных приставов.

- Для меня было странно то, что Олег и Саша не поженились, - считает Игорь Матвиенко. - Да, сейчас говорят о каком-то браке. Но он был зарегистрирован не в России. Поженись они на территории РФ, тут бы не было всяких судебных процессов. Однако то, что они жили как муж и жена на протяжении многих лет, это совершенно точно. Саша почти всю жизнь была влюблена в Олега. И лет с 18 начала ездить с «Иванушками» на гастроли.

Александра Куцевол была гражданской женой Олега Яковлева. Фото: Иван ВИСЛОВ

Поэтому мне очень жалко, что после смерти Олега ей ничего не оставили, что ее выгоняют на улицу. Предложили ей какой-то чердак… Я Саше всячески помогаю и поддерживаю. И считаю справедливым, если квартира, в которой она живет, достанется ей. Олег, скажу вам честно, погиб бы без нее. Он не продержался бы и года. Потому он был в очень плохом состоянии, когда уходил из коллектива. И это тоже связано, к сожалению, все с тем же зеленым змием.

Об участии звезд в новогодних огоньках

- Я думаю, в 2020 году музыкальная индустрия потеряла около 90% своего дохода. Сколько это в точных цифрах, даже говорить боюсь. Что же касается блокады новогодних огоньков, то я думаю, артисты все равно будут в них участвовать. Хотя, чтобы вы понимали, деньги там музыкантам не платят.

Например, продюсерские центры сейчас зарабатывают, только продавая авторские права. Несколько фильмов сделали, я написал к ним музыку, песни. Реклама выручает. «Иванушкам» очень сильно помог в пандемию рекламный контракт со Сбербанком.

О помощи артистам

- Первым лицам эстрады есть на что жить. Но есть еще и вторые, третьи и четвертые лица в коллективе - это технический состав, звукорежиссеры, музыканты, играющие в группе. Они живут только с концертов. И их очень много. По некоторым подсчетам, где-то порядка полумиллиона человек. И вот им действительно тяжело. Мы с Николаем Расторгуевым ходили в высокие кабинеты, пытались объяснить, что нужно что-то сделать, чтобы помочь музыкантам. Никто не ожидал, что будет вторая волна. Однако решения пока не последовало.

Большая проблема нашего шоу-бизнеса, скажем, в отличие от кино, от тех же театров, что в верхах у нас нет сильного лобби. Только в одной киноиндустрии есть Госкино, есть Министерство культуры (я бы сказал, Министерство кинокультуры), Фонд кино. Им государство постоянно помогает. В нашем шоу-бизнесе ситуация обстоит иначе.

О современной музыке

- В юности главным моим вдохновителем был поэт Леонид Дербенев. Кроме того, мне очень повезло. Получив классическое музыкальное образование, я потом попал в среду всяких рок-групп. Групп, играющих в этих западных артистов с гитарами, - это было очень интересное время. И была плеяда больших композиторов и поэтов - Вячеслав Добрынин, Матусовский, Дербенев, Танич, которые сделали лицо нашей эстрады в период с 60-го по 90-е годы.

Сейчас наступило другое время. Больших песен я не слышал, наверное, несколько лет. Они просто не нужны. Даже если у кого-то появится большая песня, ее вряд ли возьмут на радио, на телевидение, она вряд ли соберет какие-то серьезные стримы. Пришло другое поколение музыкальных потребителей. У молодежи, воспитанной на соцсетях и интернете, совершенно другая эстетика, другое восприятие мира. Нет, конечно, им родители что-то ставят, и они что-то с собой унесут, но культура потребления больших песен и культура их написания исчезает.

Что касается популярных исполнителей, то мне симпатичен Тима Белорусских. Это чуть-чуть игра в нашу стилистику. Недавно мне очень понравился исполнитель Ню. У него была прекрасная песня, такой неоромантизм мелодичный. Но по-любому все это немножко недотягивает. Очень слабая поэзия, как правило.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ушедших солистов «воскресят» на сцене

- Бюджет юбилейных концертов - около 30 миллионов рублей, - рассказал «КП» продюсер. - И я надеюсь, что через год шоу все-таки состоится. Не буду раскрывать все секреты, но концерт планируется очень крутой. Будет два номера, посвященных ушедшим солистам. Один - Игорю Сорину, второй - Олегу Яковлеву. Кто-то писал, что мы оживим солистов. Но это не совсем корректно сказано. Просто будут поставлены номера в 3D-технике, которые создадут эффект присутствия на сцене Олега и Игоря.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Как сейчас стать знаменитым

- Сейчас, чтобы стать известным и заметным, у тебя должно быть минимум 1 - 1,5 миллиона подписчиков, - считает Игорь Матвиенко. - То есть изначально ты должен быть блогером, а потом ты можешь быть кем угодно - танцором, певцом, рэпером, все что угодно. Но если у тебя нет подписчиков, тебе пробиться через эту армию Моргенштернов, Бузовых и прочих людей, которые пришли отсюда, практически невозможно.