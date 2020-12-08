Срок ультиматума истек: по всей Армении объявлены забастовки и акции протеста

В полдень вторника 8 декабря истек срок ультиматума, объявленного оппозицией действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В полдень вторника 8 декабря истек срок ультиматума, объявленного оппозицией действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Его противники требовали немедленной отставки, но, судя по всему, уходить он никуда не собирается. В знак протеста оппозиция начала перекрывать улицы в разных частях Еревана.

То есть фактически применять приемы бархатных революций - те же самые, с помощью которых часть лидеров оппозиционных сил и сами были свергнуты не так давно — в мае 2018 Пашиняном и его сторонниками.

- Начиная с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право на проведение мирных акций неповиновения для того, чтобы донести свое недовольство, - заявил представитель одной из старейших политических партий стрнаны «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Он призвал правоохранителей не применять силу, а граждан действовать исключительно в рамках закона.

В знак протеста оппозиция начала перекрывать улицы в разных частях Еревана. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Протестующие действительно перекрыли несколько улиц в центре Еревана. Но чтобы как-то серьезно осложнить движение, этого оказалось мало. Тут видали протесты куда серьезнее. Протест затронул и подземку - на станции «Горцаранаин» противники премьер-министра не дали поезду тронуться с места.

После обеда начались задержания протестующих. Одним из первых в отдел полиции был доставлен представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Протестующие действительно перекрыли несколько улиц в центре Еревана. Но чтобы как-то серьезно осложнить движение, этого оказалось мало. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Напомним, что массовые митинги и акции протеста в Армении начались в ночь с 9-го на 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе по которому пришлось передать Азербайджану его земли обратно, а еще и старинный армянский город Шуши. Многие в Республике считают, что случившееся - личная ответственность Пашиняна.

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