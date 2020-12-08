Букмекеры поставили Россию на второе место после Хорватии

Аналитики верят в Черчесова после жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 отреагировали аналитики букмекерских компаний. Несмотря на то, что сборная России находилась в третьей корзине команд, именно она по мнению букмекеров имеет наибольшие шансы занять второе место в группе Н. Первое специалисты отдают Хорватии.

Шансы Хорватии выиграть группу оцениваются коэффициентом 1,47. У России – 4,0, у Словакии, которая по рейтингу сейчас находится выше команды Черчесова – всего лишь 15,0. Но те сборные, которые займут в своих группах вторые места, будут участвовать в стыковых матчах. И с учетом этого обстоятельства шансы сборной России в итоге сыграть в Катаре в финальной части чемпионата мира оцениваются в приемлемый коэффициент 2,75. То есть можно сказать, что букмекеры не ставят крест на команде Станислава Черчесова и ценят ее шансы выше, чем у Словакии или Словении.

Интересно посмотреть на то, как аналитики оценивают возможность итоговой победы той или иной сборной на ЧМ-2022. Как ни странно, тут на первом месте находятся не действующие чемпионы мира французы, а сборная Бразилии – коэффициент 7,0. Франция всего лишь на втором месте в этом рейтинге прогнозов (8,0). Следом идут Англия, Германия и Испания – по 10,0.

Есть в этом списке и Россия, и находится она на 20-м месте с коэффициентом 150,0. То есть если кто-то рискнет поставить на то, что россияне станут чемпионами мира по футболу в 2022 году 1 тысячу рублей и ставка вдруг зайдет, он получит в кассе 150 тысяч. Кстати точно так же расцениваются шансы Дании, США и хозяев турнира сборной Катара. А вот в украинский футбол букмекеры верят больше – на Украину ставки принимаются с коэффициентом 100,0.

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