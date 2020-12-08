Один из крупнейших в мире порносайтов с бесплатным контентом PornHub оказался в центре скандала после публикации материалов журналистского расследования The New York Times. Фото: Shutterstock

Один из крупнейших в мире порносайтов с бесплатным контентом PornHub оказался в центре скандала после публикации материалов журналистского расследования The New York Times.

Авторы статьи обвинили портал в том, что пользователи со всего мире бесконтрольно загружают на него видео с участием несовершеннолетних, а также ролики, содержащие насильственные сцены.

Выяснилось, что в огромной порнотеке работают всего 80 модераторов, которые не в состоянии физически отсмотреть все присылаемые пользователями материалы. В результате в открытом доступе оказываются запрещенный контент. В среднем в год на сайт «заливается» более одного миллиона часов видео.

Также на сайте есть видео, снятое на скрытую камеру, опубликованное из мести или без разрешения участников съемок.

Журналисты The New York Times пообщались с женщинами, которые рассказали, что незаконно опубликованные видео с их участием подталкивали их к наркомании и суициду. А одна американка увидела на этом сайте порно, в котором снялась ее 15-летняя дочь, незадолго до этого пропавшая без вести.

Платежная система Mastercard уже заявила, что внимательно изучит обвинения в адрес PornHub и, возможно, откажется от проведения транзакций в пользу этого ресурса.