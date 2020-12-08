Продукты с ГМО в России: как распознать и стоит ли бояться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2004 года в России действуют европейские стандарты маркировки продуктов питания, содержащих генетически модифицированные компоненты. При этом по данным всероссийского опроса ВЦИОМ, каждый пятый россиянин считает, что ГМО не наносит никакого вреда (среди молодежи в возрасте 18-24 лет эта доля составляет 41%), но большинство (66%) россиян все же склоняется к тому, что генно-модифицированные продукты опасны для здоровья.

- Почему требуется такое пристальное внимание к ГМ-продуктам? Какие возможны риски?

- Как в нашей стране проверяют и контролируют безопасность продуктов с генетически модифицированными компонентами?

- Какие исследования в этой области проводит Роспотребнадзор?

- Что важно знать покупателям, какие данные, подтверждающие безопасность продуктов с ГМ-компонентами, должны быть на этикетке?

- Стоит ли опасаться искусственных продуктов, появляющихся на мировых и российских рынках, например, растительного или искусственного мяса?

Эти и другие вопросы во время дискуссии в пресс-центре «Комсомолки» обсудят звездные эксперты, ученые и представители профильных ведомств.

Участники дискуссии:

Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области;

Ирина Слуцкая, российская фигуристка и телеведущая, многократная чемпионка Мира и дважды олимпийский призер;

Надежда Тышко, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

Сергей Шаповалов, доктор биологических наук, эксперт в области физиологии человека и животных.

Трансляция онлайн-конференция пройдет на сайте kp.ru в разделе «Здоровое питание» и в аккаунтах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Зрители смогут задать вопросы в комментариях к трансляциям.