Томские студенты взяли два «золота» на межвузовском чемпионате Ворлдскиллс Россия

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Все это оказалось по силам студентам Томского госуниверситета в финале IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Финал проходил в 39 регионах России с 1 по 7 декабря 2020 года. 738 студентов соревновались в 63 компетенциях. Из-за пандемии в этом году все национальные соревнования, организованные Ворлдскиллс Россия, были переведены в дистанционно-очный формат. И финалисты Межвуза выполняли задания на площадках своих учебных заведений под наблюдением веб-камер. Оценивали их работу эксперты удаленно - из Центров управления соревнованиями, расположенных в МИФИ и Московском политехническом университете. В финале чемпионата было задействовано более 220 экспертов.

Площадкой его проведения в регионе стал Томский государственный университет. Вуз подключился к движению Ворлдскиллс Россия три года назад. С тех пор количество компетенций, в которых состязаются его студенты, увеличилось с 7 до 13.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Мы обратили внимание на новые, более научные направления, такие как геномная инженерия, программирование нейроинтерфейсов, разработка виртуальной и дополненной реальности, квантовые технологии, - рассказывает директор центра Ворлдскиллс ТГУ Александр Петелин. - Но, вообще, все компетенции практико-ориентированные, а задания максимально приближены к реальной деятельности специалистов. Это позволяет ребятам адаптироваться к рынку труда.

Сами студенты к соревнованиям подошли с энтузиазмом.

Андрей Фескович из Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ участвовал в компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности».

- Когда выполняешь задание, уже нет возможности учиться, что-то «гуглить». Поэтому я использую те навыки, которые у меня уже есть. И получается такой интересный творческий процесс, который очень увлекает, - признается Андрей Фескович.

За строго отведенное время ребятам этой компетенции необходимо было придумать мобильное приложение, которое показывало бы реалистичный ресторан в дополненной реальности.

- Оно работает таким образом: пользователь наводит камеру на пол, а на экране его телефона появляются столы, стулья, клиенты, которые заказывают виртуальную еду. Повара ее готовят, официанты подают, - поясняет эксперт компатриот этой компетенции Андрей Приступа. - Второе задание - еще одно мобильное приложение. Но оно уже работает со шлемом VR. Игрок в виртуальном мире управляет супергероем, задача которого - спасти жертву от бандитов.

У участников компетенции «Квантовые технологии» задание тоже было непростым. Написать квантовый алгоритм, сделать множество расчетов для установки квантового распределения ключа, настроить его.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Поскольку время ограничено, на переживания его просто не остается, думаешь только о том, как бы лучше выполнить задание, - делится студентка радиофизического факультета ТГУ Екатерина Юрченко.

Еще одной студентке радиофизического факультета ТГУ Марии Колосковой, которая выступала в компетенции «Изготовление прототипов», предстояло создать прототип протеза ног, придумать крепление, сделать подсветку и датчик, который бы измерял рад параметров.

- Поначалу задание показалось мне очень сложным, но по мере погружения в него я поняла, что оно мне вполне по силам, - говорит Мария Колоскова.

- Несмотря на то, что соревнования проходят в онлайн, страсти кипят! Наша компетенция включает как работу за компьютером, так и работу руками. Поэтому процесс очень увлекательный, - отмечает технический эксперт по компетенции «Изготовление прототипов» Николай Булахов.

Для подготовки и проведения Межвуза-2020 в ТГУ задействовали около 200 человек. Из них около половины - это эксперты.

- На экспертах у нас держится все! - подчеркивает Александр Петелин. - Это люди, которые преданы своему делу, ради развития направления они готовы сделать все. Они участвуют как в подготовке чемпионата, так и в оценке результатов.

Ассистент кафедры программной инженерии ТГУ, эксперт компатриот Лидия Иванова компетенции «Разработка мобильных приложений» присоединилась к движению Ворлдскиллс Россия по приглашению своего коллеги. Сначала она участвовала в соревнованиях и выиграла финал, а теперь помогает участвовать другим.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Движение Ворлдскиллс заставляет нас обратить внимание на практический аспект в обучении. Для IT-сферы это большой плюс, ведь в ней практически невозможно устроиться на работу без опыта, - уверена Лидия Иванова.

По словам Александра Петелина, вуз и дальше планирует увеличивать количество компетенций. Развитие движения в ТГУ в будущем будет идти на трех направлениях: это усиление экспертного сообщества, расширение материально-технической базы и подготовка чемпионов. В частности, намечены мероприятия по обмену опытом для специалистов, повышение квалификации, общение и встречи с коллегами из других вузов, а также закупка недостающего оборудования для каждой компетенции.

Межвузовские чемпионаты Ворлдскиллс Россия направлены на развитие профессиональной подготовки в системе высшего образования, на актуализацию образовательных стандартов и создание программ обучения в вузах, отвечающих требованиям современного рынка труда. Конкурсанты не только могут объективно оценить свой уровень квалификации, но и повышают шансы устроиться на работу на ведущие предприятия страны.

Студенты Томского университета завоевали в финале чемпионата 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали.

СПРАВКА

В финале IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) участвовали 738 студентов из 77 российских вузов. Соревнования проходили по 63 компетенциям.