«Надо товар вывозить»: Путин обсудил расширение БАМа и Транссиба

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево на совещании в режиме видеоконференции о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД". Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Где взять деньги на расширение инфраструктуры РЖД и как их правильно вложить в дело - два главных вопроса, обсуждавшихся на совещании у Владимира Путина. Одна из основных системообразующих компаний страны реализует грандиозный «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», в который входят развитие Восточного полигона, то есть БАМа и Транссиба, Центрального транспортного узла, подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.

- Устойчивое развитие РЖД определяет динамику многих отраслей отечественной экономики, - объяснил Путин необходимость поддержки железнодорожников. - Это задаёт темпы, качество роста в добывающей, обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве.

Одной из важнейших задач президент назвал расширение БАМа и Транссиба.

- Эти проекты носят стратегический характер, - подчеркнул Путин. - На ближайшие годы намечен кратный рост инвестиций в развитие Восточного полигона. Сегодня это, безусловно, один из ключевых участков, над которым мы должны работать. Это узкое место наших железных дорог. Надо вывозить товар на перспективные азиатские рынки.

Глава государства еще раз напомнил, что средства на это запланированы очень большие, но важно грамотно их инвестировать.

- Пропускная способность железных дорог – это тот ресурс, который необходим для сотен, тысяч российских предприятий, - заявил он.