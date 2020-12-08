Спасший детеныша нерпы житель Ямала стал Человеком года

Афанасий Тэсида живет в Газ-Сале с 2002 года

В марте этого года коренной ненец Афанасий Тэсида спас детеныша нерпы. Полуторагодовалое животное выбралась из воды, потеряло лунку и по снегу добралась до Тазовского месторождения «Газпром нефти», на котором трудится Афанасий. За спасение малыша нерпынефтянику присвоили звание «Человек года – Ямал 2020» в номинации «Экология».

Весной детеныш нерпы выбрался из водоема, сбился с пути и сам пришел на месторождение. Здесь его и увидели сотрудники промысла. Операция по спасению нерпы была поручена Афанасию Тэсиде, местному жителю, хорошо знакомому с флорой и фауной Тазовского района. Он осмотрел детеныша, убедился в отсутствии ран или повреждений у маленькой нерпы, а также по окрасу и пятнам на шерсти определил ее возраст - примерно полтора года. Малыша доставили к реке Таз, где специально подготовили прорубь, и отпустили в свободное плавание.

Кандидатуру жителя села Газ-Сале Афанасия Тэсида для участия в конкурсе выдвинула тазовская телекомпания «Студия «Факт», которая сняла репортаж про спасательную операцию.

«Детеныши нерпы - очень беззащитные существа. Если они остаются без матери, могут погибнуть - от голода, от диких животных, песцов, лисиц или бродячих собак. Хорошо, что мы его заметили и быстро вернули в привычную среду обитания, - пояснил Афанасий Тэсида. - Почетное звание «Человек года» стало для меня большой неожиданностью. Мне очень приятно, что телекомпания выдвинула мою кандидатуру. Я коренной житель Севера и все мои земляки бережно относятся к своей природе, никогда не берут лишнего, потому что вся их жизнь тесно связана с природой. Как мы к ней относимся, такую отдачу получаем», - отметил Афанасий.

Афанасий Тэсида работает главным специалистом на месторождении «Газпромнефть-Развития» уже третий год. В Газ-Сале же он живет с 2002 года. Как действовать в таких ситуациях, знает не понаслышке. Но признается, что за его жизнь в поселке это первый случай, когда нерпа выходит из водоемов. Местный житель считает, что появление этих животных - хороший знак.

«Нерпа никогда не будет жить в водоемах с плохой экологией. В последние годы с приходом нефтяников здесь проведена уборка, ведется контроль за состоянием природы, экология улучшилась, и в ямальские реки стала возвращаться рыба и появилась нерпа», - говорит Афанасий.

Обратим внимание, что премия «Человек года – Ямал» в этом году проводилась впервые. Организована ведущими средствами массовой информации региона. Всего в премии представлено 10 номинаций.