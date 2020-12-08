«Комбинат добра»: непрерывное производство хороших начинаний

5 декабря, в День волонтера, в эфире радио «Комсомольская правда» прошел Марафон, посвященный волонтерам и добровольцам России. Партнером Марафона стала компания «Норникель» - не только мировой лидер в сфере производства высокосортного никеля и палладия, но и №1 в России среди промышленных компаний по объему средств, выделенных на борьбу с распространением коронавируса.

Кроме того, российский металлургический гигант активно поддерживает движение корпоративных волонтеров. Этот проект называется «Комбинат добра», и сегодня о нем, а точнее, о масштабах и результатах его деятельности, знают все, кто следит за развитием волонтерского и добровольческого движения в России. В добровольческих акциях участвуют более 2500 сотрудников «Норникеля» из регионов деятельности компании. Одна из ключевых «фишек» «Комбината добра» заключается в том, что Корпволонтеры могут самостоятельно организовать мероприятие – и получить от компании средства на его реализацию. За три года волонтеры «Норникеля» реализовали 237 самостоятельно разработанных акций и событий, направленных на улучшение качества жизни людей. Представители «Норникеля» из разных регионов страны выходили в прямой эфир Радио «Комсомольская правда», чтоб рассказать об отдельных проектах и стратегии развития корпоративного волонтерства в целом.

Директор департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин:

- Волонтерство в «Норникеле» родилось не на пустом месте, в компании давно существовали традиции шефства: мы помогали школам, детским садам и другим учреждениям в регионах нашего присутствия. Программа «Комбинат добра» очень важна для нас, потому что волонтерство дает нашим специалистам возможность не только сделать лучше жизнь в городах, в которых они живут, но и расти самим. Волонтерство – это работа в команде, которая воспитывает лидерские и организаторские способности – те качества, которые востребованы в компании. Сегодня на «Комбинате добра» производят добрые дела более двух с половиной тысяч сотрудников, и они вовлекают в эту деятельность других жителей. По экспертным оценкам, в инициированных сотрудниками «Норникеля» проектах в городах нашего присутствия принимают участие порядка сорока тысяч человек.

Волонтер «Норникеля» Светлана Шиловская:

- В родном Мончегорске мы реализовали проект «Волонтеры спешат на помощь». Восемьдесят волонтеров разносили продукты, лекарства и предметы первой необходимости одиноким пожилым людям на самоизоляции. Чтобы получить нашу помощь, им было достаточно обратиться на горячую линию комплексного центра обслуживания населения. Также мы сформировали порядка тысячи продуктовых наборов, которые мы развозили пенсионерам, получающим социальную доплату к пенсии, а также малоимущим многодетным семьям и одиноким матерям, которые воспитывают детей. Ко Дню Победы мы подготовили и передали 320 ветеранам Великой Отечественной войны праздничные продуктовые наборы. Проектов много, и у меня в волонтерскую работу включилась вся семья – муж и сыновья. Так что родные не просто поддерживают, но и сами рвутся участвовать в наших проектах. Мне очень приятно видеть, как мои дети с раннего возраста видят перед собой примеры настоящих, больших добрых дел, и я хочу, чтобы это стремление делать добро осталось с ними и когда они станут взрослыми.

Директор департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова:

- СМИ чувствуют пульс общества, желание людей присоединяться к волонтерскому движению. Компании должны предлагать СМИ истории о работе корпоративных волонтеров, а СМИ, в свою очередь, находить наиболее оптимальные форматы для «упаковки» этих тем и для разъяснения обществу, почему важно волонтерство вообще и корпоративное волонтерство, в частности. Я уверена в том, что интерес к волонтерству будет только расти, так как в обществе уже сформировался устойчивый спрос на истории о добрых делах. Сейчас тревожное время, и люди хотят чувствовать себя в безопасности, хотят понимать, что в случае беды им протянут руку помощи. И готовы сами протянуть ее другим. Норникель уделяет большое внимание этой теме. Корпоративные волонтеры - это, безусловно, амбассадоры бренда, вовлеченные и продвинутые.