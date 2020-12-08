Экономист объяснил, почему Россия «тормозит» с бюджетными расходами

Около 70% российской экономики – это государственный сектор или связанные с ним компании. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики «Кредитного рейтингового агентства» назвали главный фактор, который будет сдерживать экономический рост России в следующем году. Это «чрезвычайно консервативные расходы федерального бюджета». Проще говоря, аналитики опасаются: тех денег, которые правительство выделяет на антикризисную поддержку экономики, слишком мало. Нужно больше.

- В России расходы государства на преодоление пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса в 2020 году существенно отставали от ведущих стран мира, - пишут в своем исследовании эксперты Кредитного рейтингового агентства. – Планы на 2021–2023 годы также не предполагают масштабной поддержки экономического роста через госзатраты. Это может привести к затянутому восстановлению национальной экономики.

По данным Международного валютного фонда, в нынешнем году на поддержку здравоохранения и борьбу с коронакризисом Россия потратила 2,4% ВВП. Это меньше, чем у Чехии, Аргентины, Бразилии или ЮАР. США, Канада, Германия и Австралия потратили на эти цели больше 12% ВВП. А если заглянуть в проект госбюджета на следующий год, то мы увидим, что серьезных расходов на борьбу с кризисом в нем тоже не заложено. Более того – в 2021 году расходы российского бюджета сократятся на 9%.

Получается, во всем мире не жалеют денег на борьбу с коронакризисом, а Россия на этом экономит?

- Каждая страна тратит на поддержку экономики столько, сколько может себе позволить. А наши возможности в этом плане скромнее, чем у некоторых западных стран, - говорит Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований. - Но я считаю, что наше правительство многое делает для поддержки людей и бизнеса. Просто из-за структуры нашей экономики государственная поддержка видна не всегда. Например, около 70% российской экономики – это государственный сектор или связанные с ним компании. Эти отрасли и предприятия получают финансирование и помощь из бюджета, что не всегда отражено, как господдержка. Оставшиеся 30% - в основном малый и средний бизнес. Правительство очень серьезно ему помогло - это касается и налогов, и компенсации части затрат на оплату труда, и других мер. Но помощь возможна только тем, кто работает легально. А у нас около 20 миллионов людей - «в тени». Они не платили налогов, а теперь почему-то уверены, что государство обязано им помочь. Я считаю, государство должно поддерживать бизнес, но это не должно переходить грань иждивенчества.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев. Фото: Youtube

- Но стоит ли сокращать расходы госбюджета в следующем году? По мнению экспертов, это снизит темпы восстановления экономики.

- Министерство финансов считает, что бюджет обязательно должен быть сбалансирован. Но антикризисный бюджет не может быть сбалансированным - требуются дополнительные расходы, которые позволят переломить негативную ситуацию. Это даст экономике импульс, чтобы она росла, чтобы создавались рабочие места и платились налоги. И нет ничего страшного в том, что дополнительные расходы приведут к дефициту бюджета. В отличие от некоторых других стран, Россия может позволить себе этот дефицит, а потом, когда экономика встанет на путь развития, компенсировать его.

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