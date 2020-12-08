Геннадий Онищенко предложил, что надо делать молодежи, чтобы «не стать убийцами старшего поколения»

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитый врач-эпидемиолог считает, что соблюдение правил поведения в период эпидемии особенно необходимо для молодого поколения.

- Молодежь в подавляющем большинстве потемпературит (хотя это тоже небезразлично для организма), и успокоится. Но она принесет инфекцию в дом: своим родителям, своим дедушкам и бабушкам. Эти ребята, по существу, станутся убийцами старшего поколения.

Мы все должны понимать, что надо соблюдать меры предосторожности, используя СИЗы (средства индивидуальной защиты). Надо заниматься социальным дистанцированием. Почему никто не спрашивает: а как носить маску?

- Мы же говорили про это уже 100 раз, и показывали, и печатали.

- Миллион раз надо повторять, до тех пор, пока все не начнут это делать. Сейчас главная тема для обсуждения какая? Когда нас в очередной раз закроют. Будем болтаться по улицам, не соблюдать режим, но зато все закроем.

А надо соблюдать режим и работать…

Смотрите, у нас сегодня большая прослойка молодого активного населения, кто поверил государству, начал заниматься бизнесом. Сегодня они самые пострадавшие от эпидемии, поскольку их бизнес увядает.

Но своим вопросом вы снимаете ответственность с самих граждан, которые рассуждают: пусть за меня что-то сделают, а я буду жить так, как я жил.

Вот любим спрашивать: когда закончится эпидемия?

-Да, когда закончится эпидемия?

- Да она закончится, как только мы начнем соблюдать все правила. И ровно через 14 дней (это инкубационный период) остановится распространение инфекции. Потом мы еще выдержим еще один карантинный срок – и всё. Но мы же этого не делаем! Хотите работать, хотите благосостояние? Работайте. Только соблюдайте все меры предосторожности.

- Но цифры заболевших пугают.

- Я считаю, излишне пугают. Ваш брат журналист начинает каждую теле-радиопередачу: фразой: «Превышен (или побит) рекорд…» Причем это делают государственные каналы. Мы что, соревнуемся, кто быстрее заболеет? Это безобразие. Да, нужно объяснять серьезность инфекции, но не вводить в транс людей.

- Вы же сами говорили, что надо как следует напугать?

- Ну, не надо. Это ваши вымыслы. Я как раз ратую за объективность информации. А у вас уже постановка фраз устрашающая.

Сейчас начинается вакцинация. Пожалуйста, к этому важнейшему государственному мероприятию отнеситесь очень серьезно. Идите на прививку, прививайтесь, как вы это сделали, когда вакцинировались от гриппа. И мы с вами сможем работать, сможем учить наших детей.

- Почему штрафы не работают, Геннадий Григорьевич? На полмиллиона штрафуют клубы, торговые центры за то, что там собирается много народу.

- Им точно выгоднее такой штраф заплатить, чем закрыть заведение.

- Ну, давайте до миллиона штраф увеличим, до двух миллионов…

- Прежде всего давайте начнем с самодисциплины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко заявил, что новогодние «каникулы» для взрослых нужно отменить

Об этом известный врач-эпидемиолог, академик РАН заявил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (подробнее)