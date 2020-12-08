Путин подписал закон о Госсовете и ввел ответственность за призывы к развалу страны

Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, в котором сформулировал его задачи и состав участников. Фото: REUTERS

ГОССОВЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, в котором сформулировал его задачи и состав участников. Вопреки многочисленным слухам, ходившим на протяжении года, никаких революций не случилось.

Согласно закону, Госсовет займется обеспечением согласованной работы органов власти, определением основных направлений политики России. Возглавит Госсовет, заняв пост председателя, лично президент, а в его состав должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента и главы регионов. Более того, по решению главы государства в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления.

РОССИЯ НЕ РАЗВАЛИТСЯ

По итогам голосования по поправкам в Конституцию Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за действия, направленные на «нарушение территориальной целостности страны». Теперь за попытки отчуждения части России предусматривается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. А за публичные призывы к таким действиям вводятся штрафы от 200 до 400 тысяч рублей, или срок лишения свободы - до четырех лет при их повторении.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ЕЩЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ

Президент подписал закон о продлении "дачной амнистии" сразу на пять лет - до 1 марта 2026 года. Закон дает возможность в упрощенном порядке оформлять права на индивидуальные жилые дома и садовые домики. Он же продлевает возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, которые были начаты до 4 августа 2018 года, то есть до введения уведомительного порядка.