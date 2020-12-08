Новые противопожарные правила с 1 января 2021: как теперь нужно жарить шашлык, пускать фейерверки и зажигать свечи

Новые противопожарные правила вступят в России в силу с 1 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые противопожарные правила. Они появились в рамках «регуляторной гильотины». Часть прежних положений, которые посчитали избыточными или устаревшими, оттуда убрали. Но внесли новые. В большинстве случаев это головная боль руководителей организаций, а также ответственных за противопожарную безопасность, которым придется переписывать инструкции. Но некоторые положения затрагивают и интересы граждан.

1. В многоэтажках запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и прочего. В лифтовых холлах нельзя устраивать кладовые, размещать киоски, ларьки. Большей частью это, конечно, касается коммерческих организаций, которые устраивают склады где попало. Граждане могут с этим бедламом бороться — ссылаясь как раз на противопожарные правила.

Остаются в силе и прежние запреты, которые как раз граждане повсеместно нарушают: хранить на лестничных площадках вещи, мебель и прочие горючие предметы, а также загромождать эвакуационные люки и лестницы на балконах и лоджиях квартир и их срезать.

2. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке.

Проверка и устранение утечек газа в многоквартирном доме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это момент интересный, потому что многие граждане газовщиков для проверок в квартиры просто не пускают. Отчасти потому, что те приходят в рабочее время, когда и граждане на работе. Эксперты так и не смогли объяснить «КП», как в такой ситуации можно установить, что за газовое оборудование вообще стоит в квартире.

3. Нельзя оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.). Про керосиновую лампу — не шутка, так в правилах. Лучину забыли помянуть.

Это в дополнение к пункту, который уже был с октября 2019 года - запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Он наделал немало шума, потому что был воспринят как запрет курения на балконах. В МЧС тогда объяснили, что совсем курить там не запрещают — нельзя создавать при этом угрозу пожарной безопасности.

4. В правилах появился отдельный раздел, посвященный использованию пиротехники. Главное, что стоит помнить — ответственность за это мероприятие несет тот, кто устраивает фейерверк. Если это не организация, а гражданин, то в случае чего этого устроителя и привлекут за последствия. В обязанности ему, помимо соблюдения норм безопасности (они в целом остались прежними и прописаны в инструкции к пиротехнике), вменяется по окончании шоу осмотреть территорию и убрать все отработанные и несработавшие изделия — чтобы ничего опасного не оставалось.

В новых правилах появится раздел о пользовании пиротехникой. Фото: Евгения ГУСЕВА

5. Еще один новый раздел должен особо заинтересовать садоводов и дачников. В нем собраны воедино правила разведения костров и использования открытого огня.

Вот пункт для любителей шашлыков. Если они готовятся на мангалах или жаровнях (то есть в специальных приспособлениях), то должны соблюдаться такие условия:

- расстояние от мангала до построек должно быть не менее 5 метров,

- вокруг мангала на расстоянии 2 метров надо убрать все горючие материалы — ветки, какие -то вещи и т. п.

Если просто разводится костер (не в мангале), то это надо делать в яме глубиной не менее чем 0,3 метра и диаметром не более метра. И должны соблюдаться такие расстояния:

- не менее 50 метров до ближайшей постройки, 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Как объясняют эксперты, главная проблема с обновленными правилами та же, что и с прежними — во многих случаях сложно проконтролировать их исполнение гражданами. Об оставленной без присмотра не потушенной сигарете будет известно, только если в доме случится пожар. Да и то еще надо установить его причину. То же и со всеми нарушениями правил пожарной безопасности внутри квартир и на своем участке — если только будете сильно мешать соседям и они на вас «настучат».

Но на всякий случай предупреждаем: за нарушение пожарной безопасности грозит штраф. Для граждан его размер:

- от 2 до 3 тысяч рублей — если ничего не пострадало,

- от 2 до 4 тысяч — в условиях особого противопожарного режима,

- от 4 до 5 тысяч — если таки возник пожар и пострадало какое- то имущество или чьему-то здоровью был причинен вред легкой или средней степени тяжести (в более тяжелых случаях грозит уже уголовная статья).