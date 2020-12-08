Общественная палата РФ обсудила законопроект об иноагентах

Инициативу регуляции деятельности иноагентов активно поддержит и Общественная палата, которая готова предоставить свои экспертные оценки, заявил первый зампред комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В ноябре группа российских депутатов и сенаторов разработала новый законопроект о деятельности иноагентов. И актуальность дискуссии по этой тематике набирает силу.

Одним из главных пунктов обсуждения является возможность признания в качестве иноагентов физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, занимающихся политической деятельностью и получающих на это иностранное финансирование.

Речь о деятельности, ведущейся в нашей стране в интересах другого государства или его ведомств, иностранной или международной организации, а также иностранных граждан.

Законопроект должны рассмотреть в первом чтении в Госдуме.

Инициативу регуляции деятельности иноагентов активно поддержит и Общественная палата (ОП), которая готова предоставить свои экспертные оценки, заявил первый зампред комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич.

Сегодня в Общественной палате состоялась дискуссия, в ходе которой некоторые оценки и были представлены.

- Законодательство США жестко регулирует деятельность иноагентов. Любой человек, вне зависимости от гражданства, может быть признан на территории Штатов иноагентом, если он действует на политическом или квазиполитическом пространстве. Что есть квазиполитическое пространство - не уточняется, - заявила член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина.

По ее словам, иноагенту, действующему в США без регистрации, грозит штраф - $250 тысяч и тюремное заключение – на срок до 5 лет. Если же гражданина «подведут» под другой закон об иноагентах - Закон 951, который сформулирован более расплывчато, то по нему предполагается более строгое наказание - лишение свободы на срок до 15 лет, а величина штрафа вообще ничем не ограничена.

- Мы видим ежедневные попытки вмешательства в российскую политику, они будут усиливаться, у нас впереди год выборов. Исходя из вопросов нацбезопасности, этот закон должен быть очень строгим, — высказала свою позицию Бутина.

- Политическая деятельность, которую осуществляет политическая партия, НКО или общественная организация, существующая на иностранные деньги, должна быть запрещена. На мой взгляд, политика - это та сфера, куда не должны идти иностранные деньги ни под каким видом, - заявил член Совета по правам человека, политолог Леонид Поляков. - Но нам необходимо дать четкое определение - что такое политическая деятельность.

В свою очередь, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова отметила, что закон должен оставаться юридическим инструментом, а не превращаться в охоту на ведьм и доходить до абсурда.

Поддержал значимость будущего закона и зампред комиссии ОП РФ по безопасности Михаил Аничкин:

- Мы сейчас отчасти живем в состоянии интервенции. Антироссийская истерия наблюдается сейчас во всех странах западного мира. Любое аргументированное мнение против этого тут же получает ярлык пропаганды. Закон должен иметь конкретные действия и пресекать нежелательные поступки со стороны отдельных групп и лиц по отношению к нашему государству.