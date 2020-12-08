Школьные дискотеки и торжественные линейки запретили еще на год

Мероприятия внутри классов или детсадовских групп проводить можно. Поскольку во время учебных занятий дети все равно находятся вместе Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в российских школах, который действовал в стране с 30 июня. Напомним, что Постановление подписанное главным санитарным врачом РФ вводило целый ряд ограничений. Поскольку коронавирусные ограничения дело молодое и у родителей часто возникают вопросы, попробуем ответить на главные из них.

1. Это касается только общеобразовательных школ?

Нет. Новые санитарно-эпидемиологические правила вводились в том числе и для музыкальных, спортивных школ, культурно-досуговых и реабилитационных центров, детских садов и т.д. То есть они действуют для всех учреждений, которые занимаются с детьми. Исключение делается только для студентов колледжей и вузов.

2. Что именно запрещено?

Мероприятия внутри классов или детсадовских групп проводить можно. Поскольку во время учебных занятий дети все равно находятся вместе. Но понятно, что массовыми их не назовешь. Другое дело, что из-за опасности распространения COVID-19 запрещено, чтобы вместе находились дети из разных классов, групп или учебных заведений. Цель этого табу - минимизировать контакты между детьми. В связи с этим начало занятий для разных классов разведены по времени, чтобы школьники не пересекались на переменах и не создавали толпу на входе. За каждым классом закрепляется отдельный кабинет, где ученики занимаются все время, кроме тех случаев, когда для занятий необходимо специальное оборудование (например, для лабораторных работ по физике, химии и т.д). Впрочем, стоить напомнить, что в Москве старшие школьники 6-11 классов переведены на дистанционное обучение и будут грызть гранит науки дома, как минимум до Нового года. В регионах России вопрос о удаленном обучении в школах решается местными властями в зависимости от эпидемиологической ситуации.

3. На какой срок введены ограничения?

Правила, введенные Роспотребназором нынешним летом, действовали до 1 января 2021 года. Поскольку в стране продолжается рост заболеваемости COVID-19, они были продлены еще на год до 1 января 2022 года.

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