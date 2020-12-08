Замглавы «Победы» уволили из-за инцидента в поддержку Дзюбы Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместителя гендиректора авиакомпании «Победа» уволили из-за инцидента в небе над Нефтеюганском, когда лайнер изобразил фигуру мужского полового органа в поддержку капитана сборной России Артема Дзюбы.

Как передает РБК со ссылкой на источник, близкий к совету директоров «Победы», замглавы компании уволили во вторник, 8 декабря. Совет директоров лоукостера принял такое решение после расследования полета, которое состоялось 11 ноября, когда пилот пролетел по траектории, похожей на фаллический символ. Генеральный директор «Победы» Александр Калмыков получил выговор.

Напомним, 11 ноября пилот авиакомпании «Победа», самолет которой следовал из Москвы в Екатеринбург, совершил полет по похожей на мужской орган траектории. Так компания поддержала футболиста Артема Дзюбу после скандала с интимным видео, которое попало в сеть.

Именно таким необычным оказался маршрут рейса из Москвы в Екатеринбург. Фото: Флайтрадар24

После такой «поддержки» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов сообщил, что за подобный хулиганский полет «Победы» несет ответственность руководство компании, и призвал сделать кадровые выводы. Он также отметил, что в момент неприличных маневров на борту лайнера находилось около ста пассажиров, и такие действия были грубейшим нарушением безопасности в небе.

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