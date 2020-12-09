Создавали компьютерные игры и поджигали ананасы: в Челябинске прошел финал IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Дистанционный формат внес свои коррективы, участники остались наедине с заданием. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В Челябинской области финал проходил на двух площадках - в Международном институте дизайна и сервиса и в МГТУ им. Г.И. Носова.

ПОИГРАЕМ!

Наиль Юлтыев с детства любит зависать в виртуальных мирах, а теперь он создает их своими руками. И участвует в чемпионате в компетенции «Разработка компьютерных игр».

- Нам дается 14 часов, за это время мы должны разработать компьютерную игру, - поделился Наиль. - В нашем случае это шутер от первого лица, где необходимо реализовать все классические механики игры: передвижения, стрельбу, какое-то оружие. Самое сложное – это написать искусственный интеллект, потому что есть много сценариев развития игры, надо предусмотреть все, чтобы не случилось каких-либо ошибок.

Любовь к видеоиграм вдохновила Наиля, и теперь он их создает. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

На одной площадке с Наилем соседствует Дарья Григорьева, которая участвует в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр». Ее задача – разработать уникального персонажа и органично вписать его в уже созданный виртуальный мир. В институте девушка учится на графического дизайнера, а поучаствовать в чемпионате решила, чтобы приобрести новые навыки и набраться опыта в еще одной сфере.

- За эти несколько месяцев я узнала очень много новой информации и уже хорошо себя показывала на тренировках, - рассказала Дарья, - Для меня важен сам путь к этому чемпионату, личностный и профессиональный рост, и, конечно, же, победа.

Дарья Григорьева планирует посвятить жизнь графическому дизайну. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В этом году чемпионат проходит дистанционно, и такой формат имеет свои плюсы и минусы. Чемпион Ворлдскиллс Россия в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр», а ныне – эксперт Алексей Артемасов считает, что студенты отчасти лишились соревновательного духа. Ведь фактически они приходят и работают за компьютером, как на тренировках, только под наблюдением нескольких камер. Но участникам, которые любят сосредоточиться на работе в полной тишине, это - на руку.

ДЕЛО ВКУСА

Еще одна компетенция, которую заслуженно называют «вкусной» - это «Ресторанный сервис». Чтобы стать в ней лучшим необходимо не только красиво оформить стол и подать блюдо, но и приготовить кулинарные изыски. На одном из этапов студентке Александре Инюкиной пришлось фламбировать ананас – это такой способ приготовления фруктов на открытом огне, когда они буквально полыхают. Получается очень вкусно, а гурманы считают фламбе высшим уровнем кулинарного искусства.

Настрой у Александры боевой: главное – победа. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Сегодня у нас филетирование паровой рыбы, оформление рыбной и сырной тарелки, - рассказала Александра. – В каждом из модулей есть свои нюансы и свои трудности. Я была готова к испытаниям, мы отрабатывали все практические навыки, акцент делали на скорости выполнения. У нас в институте есть свой учебный ресторан, там мы провели в подготовке к финалу много времени.

Аппетитная компетенция - «Ресторанный сервис». Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

ТВОРЧЕСТВО И РАСЧЕТ

В Магнитогорске на площадке МГТУ им. Г.И. Носова в компетенции «Веб-дизайн и разработка» финалисты, по сути, в короткий срок должны выполнить работу, совмещающую в себе пять направлений.

- Сегодня у меня было два модуля. Первый – это проектирование технического задания на сервис для Центра занятости, а во втором требовалось реализовать всю клиентскую зону и сверстать все разделы сервиса. Задания очень сложные, но интересные, - рассказывает финалист Андрей Киселев.

Еще одним финалистом стала студентка 3 курса института естествознания и стандартизации МГТУ им. Н.И.Носова Валерия Войченко. До этого она уже победила на региональном этапе в компетенции «Охрана труда» и вышла в финал.

Андрей готовился к финалу несколько месяцев. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

На выполнение конкурсного задания участникам дается два часа. Условия работы на площадке строгие. Вуз впервые принимает участие в чемпионате по этой компетенции. Конкурсантам необходимо знать очень большой объем нормативных документов, чтобы составить инструкцию по различным ситуациям.

- Сегодня передо мной стоит задача: составить инструкцию для двух профессий. По плану нужно будет составить инструкцию по технике безопасности. Самое сложное - выбрать правильную информацию из большого списка нормативно-правовых актов, - говорит Валерия Войченко.

Валерия защищает честь вуза, впервые попавшего в компетенцию «Охрана труда». Автор фото: Клим УШАКОВ

Благодаря чемпионату, студенты могут получить объективную оценку своих навыков и повысить шансы на трудоустройство в престижных компаниях.

Финалисты южноуральских вузов завоевали 2 золотых и 1 серебряную медали чемпионата.

СПРАВКА

В финале IV Национального межвузовского чемпионата Финал IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» участвовали 738 студентов из 77 российских вузов. Соревнования проходили по 63 компетенциям.