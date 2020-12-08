Как больному коронавирусом не заразить семью

Распространенная ситуация: родственник, с которым вы живете под одной крышей, заболел коронавирусом. К счастью, болезнь протекает не в тяжелой форме, в госпитализации он не нуждается, но возникает вопрос: что делать домочадцам? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Распространенная ситуация: родственник, с которым вы живете под одной крышей, заболел коронавирусом. К счастью, болезнь протекает не в тяжелой форме, в госпитализации он не нуждается, но возникает вопрос: что делать домочадцам? Есть шанс не заразиться? Что нужно делать, чтобы обезопасить себя? Вместе с экспертом, врачом-терапевтом и сомнологом Александром Мельниковым «Комсомолка» разбирает рекомендации Роспотребнадзора по уходу на дому за больным COVID-19.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ КОВИДОМ?

1.Рекомендация: Вызовите врача.

Комментарий эксперта:

- Я бы тут отметил: если в этом есть необходимость. В условиях пандемии и перегруженности медучреждений, если состояние больного не тяжелое, симптомы незначительные и не нужен больничный, в вызове врача нет особого смысла. Лечить ковид можно так, как вы лечите другие острые респираторные инфекции, то есть по необходимости пить жаропонижающие, побольше пить горячего питья (можно заваривать ягоды кипятком и делать такой напиток), больше отдыхать.

2. Рекомендация: Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Комментарий эксперта:

- Лучше всего, если есть возможность, отселить больного в отдельную квартиру, если он не нуждается в постоянном внешнем контроле, или отдельную комнату с санузлом. В местах общего пользования исключить передачу инфекции очень сложно.

3. Рекомендация: Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Комментарий эксперта:

- Действительно, свести контакты с больным к минимуму очень важно, как и соблюдать меры предосторожности, если все же вам нужно каким-то образом взаимодействовать с больным, передать ему еду, забрать вещи в стирку. Надо понимать, что маски не обеспечивают полную защиту, хоть и снижают вирусную нагрузку. Перчатки вообще ничего не гарантируют, если не соблюдать правила их использования. Самое надежное - это полная изоляция заболевшего.

4. Рекомендация: Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.

Комментарий эксперта:

- Проветривание убирает насыщенные коронавирусами аэрозоли, мельчайшие частицы влаги в воздухе, которые образуются при дыхании. Поэтому совершенно верно - помещения, в которых живут заболевшие, нужно часто проветривать.

5. Рекомендация: Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Комментарий эксперта:

- Здесь речь может идти о тех предметах, с которыми соприкасается больной, и про уборку в тех помещениях, которыми он пользуется. Всю квартиру обрабатывать санитайзерами нет необходимости. Запомните: водка для дезинфекции не подойдет! Лучше использовать специальные дезинфицирующие средства, предназначенные для бытовых поверхностей, они могут быть на основе спирта, хлора или хлоргексидина. На худой конец, подойдет какой-нибудь Доктор Пропер и Мистер Мускул.

6. Рекомендация: Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.

Комментарий эксперта:

- Лучше дезинфицировать посуду вручную (не в посудомоечной машине), тщательно обрабатывая ее обычными посудомоечными средствами и промывая водой.

7. Рекомендация: Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.

Комментарий эксперта:

- Помимо контакта с больным руки нужно мыть во всех случаях, когда на них может попасть инфекционный агент, в данном случае – коронавирус.

Когда нет возможности помыть руки, достаточно обработать их предназначенным для этого дезинфицирующим средством.

! Важно. Тем, кто ухаживает за больным, при входе в комнату больного помимо маски и перчаток, желательно использовать одноразовые халаты и отдельную обувь. При выходе из комнаты оставлять их там и не переносить в другие части квартиры без дезинфекции (если она возможна) или сразу утилизировать.

8. Рекомендация: Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Комментарий эксперта:

- Это правило очень важно соблюдать. Выберите для ухода одного (!) члена семьи, того, кто максимально для этого подходит.

9. Рекомендация: В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже 2 раз в день.

Комментарий эксперта:

- Нет никакой необходимости постоянно протирать поверхности в комнате больного, если там находится только он. Это лишь увеличит вирусную экспозицию (длительность воздействия вируса) для того, кто это делает. Достаточно просто поддерживать чистоту и не допускать в комнату других членов семьи, кроме ухаживающего. Обработка поверхностей нужна в местах общего пользования (туалет, ванная, коридор) после того, как там побывал больной. В других комнатах, тех, в которых заболевший не бывает, делайте уборку в обычном режиме, без фанатизма.

! Важно. Стирать белье и одежду заболевшего желательно при высокой температуре, не ниже 60 градусов. Если возможно, применять кипячение.

ВОПРОС РЕБРОМ

Есть ли действительно шанс не заразиться другим членам семьи, если соблюдать все правила?

- Шанс есть, но если больной постоянно находится с ними в одной квартире, то этот шанс очень небольшой. Прежде всего, это зависит от условий квартиры. Точно так же, как в больницах, где выделяют (или не выделяют) отдельную «красную зону» для пациентов. Там, где «красная зона» есть, у персонала намного больше шансов не заболеть. А вот если для инфекционных больных нет отдельной зоны, то помочь не заразиться может только собственный иммунитет к инфекции. В любом случае нужно обязательно использовать средства защиты, чтобы уменьшить попадание вирусов в организм, тогда тяжесть инфекции будет меньше!

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