Шок-прогноз на 2021 год: Крупные города опустеют, вакцинация от ковида уничтожит компании

Из-за автоматизации и новых технологий все больше людей остаются без работы Фото: Shutterstock

В декабре Saxo Bank традиционно выпускает «шок-прогноз» на следующий год. В нем перечислены события, любое из них может очень сильно повлиять на экономику как отдельных стран, так и всего мира. Не стоит воспринимать предсказания банкиров очень уж всерьез: все-таки вероятность каждого из этих событий не сильно высока. Но эксперты банка предупреждают: недооценивать их вероятность тоже не стоит. На всякий случай лучше быть готовыми к потрясениям, чтобы они не стали настоящим шоком. Впрочем, после всего, что мы пережили за этот год, подобные вещи не нужно повторять нам дважды.

Итак, что же наобещали нам датские шок-прогнозисты на 2021 год?

1. Amazon «купит» Кипр

Западные страны решили всерьез взяться за крупные международные компании, которые стали чересчур могущественны и платят слишком мало налогов. Чтобы спастись от пристального внимания чиновников, в 2021 году крупнейший в мире интернет-магазин Amazon переносит свою европейскую штаб-квартиру на Кипр и вынуждает местную власть снизить налоги. Впрочем, власти Евросоюза быстро вмешиваются в это безобразие, заставляют кипрские власти привести налоговое законодательство к европейским стандартам и не идти на поводу у капиталистов.

2. Германия спасет Францию от краха

В 2021 году госдолг Франции превысит 120% ВВП, страну накроет волна банкротств. Чтобы спасти свою экономику, французы просят у Германии, чтобы Европейский Центральный банк напечатал для нее побольше евро. Это поможет выкупить долги французских банков и избежать полного краха экономики.

3. Фейковые новости будут уничтожены

Липовая информация лезет из всех щелей. Доверие к СМИ и соцсетям падает, и они вынуждены вкладывать огромные деньги в борьбу с фейковыми новостями. В результате рождается технология, позволяющая проверять содержание и источник каждой новости, а любое изменение текста становится видимым. В результате фейковые новости исчезают с сайтов СМИ и соцсетей.

4. Китай выпускает цифровую валюту

И хотя цифровой юань ничем не обеспечен, он будет стабильной и надежной валютой. Иностранцы получают свободный доступ на китайский рынок капитала, внутреннее потребление в Поднебесной растет.

5. Родится технология, которая позволит людям не работать

Самая грустная часть прогноза: мы с вами – последние люди на земле, вынужденные работать, чтобы прокормить и обеспечить себя. В 2021 году начнется коммерческое использование ядерного синтеза, в результате энергия станет невероятно дешевой. Энергия ядерного синтеза позволит полностью решить проблему нехватки пищи и воды в мире благодаря опреснению морской воды и новым технологиям в сельском хозяйстве. Уровень жизни резко вырастет, транспорт станет невероятно дешевым, а автоматизация постепенно приведет к тому, что вкалывать будут роботы, а не человек.

6. Мегаполисы опустеют

Массовый переход на удаленку и сокращение числа рабочих мест обрушат цены на коммерческую недвижимость. Будет введен безусловный базовый доход (регулярная выплата каждому гражданину определенной суммы от государства «просто так», - Ред.). Это изменит отношение к работе: люди будут возвращаться из крупных городов на родину, начнут заниматься ремеслами и искусством.

7. Пособия по безРОБОТице

Из-за автоматизации и новых технологий все больше людей остаются без работы. Чтобы не допустить потрясений, власти создают Фонд гражданских технологий. Долю капитала в этом фонде получает каждый гражданин, а дополнительные «дивиденды» выдадут тем, кто потерял работу из-за развития технологий.

8. Вакцинация от коронавируса разрушит компании

После успешной вакцинации упадет безработица и поднимутся цены (как, опять поднимутся?!). В результате вырастет число дефолтов, а хуже всего придется компаниям офлайновой розничной торговли.

9. Вырастет спрос на серебро

Доллар падает, и люди станут скупать серебро как реальный актив для вложения денег. Спрос на серебро подстегнет и рост его промышленного применения, в том числе – для создания солнечных батарей. В результате серебро на рынке окажется в дефиците, а его цена вырастет.

10. Взлет развивающихся экономик

Внедрение спутникового интернета обрушит цены на связь и увеличит скорость обмена данными. Электронные банковские системы дадут миллиардам людей доступ к технологиям цифровой экономики. Развитие беспилотников сотворит революцию в доставке, упростив жизнь в деревнях. Все это приведет к росту производительности труда и благосостояния, особенно в развивающихся странах.

КСТАТИ

Датские банкиры предсказали победу Байдена

В конце 2019-го Saxo Bank точно так же выпускал шок-прогноз на год нынешний. Самое шокирующее событие этого года для мировой экономики – пандемию ковида и коронакризис – банкиры предвидеть не могли. Но два из десяти прошлогодних шок-предсказаний все же сбылись.

Что из прошлогодних прогнозов сбылось

• Победа демократа на президентских выборах в США (Джо Байден – представитель демократической партии)

• Рост бюджетного дефицита в США (в этом году увеличился втрое)

Что не сбылось

• Выход Венгрии из Евросоюза

• Нефть по 90 долларов за баррель

• Создание резервной валюты в Азии

• Падение интереса к «зеленой» энергетике и искусственному интеллекту

• Резкий подъем ставок Европейского центрального банка

• ЮАР - на грани дефолта

• Изменение политики Швеции в отношении мигрантов

• Введение 25-процентного налога в США на выручку американских компаний, полученную за рубежом