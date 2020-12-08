Российские школьники не любят математику, но знают ее почти лучше всех в мире

Стали известны результаты международного мониторинга TIMSS-2019 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Министерстве просвещения огласили результаты крупнейшего международного исследования TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study. Оно проходит раз в четыре года, и вот сейчас стали известны результаты последнего цикла, проходившего в 2019 году. Исследование TIMSS проверяет знания по математике и естественным наукам среди школьников 4-ых и 8-х классов. Всего в нем участвует более 60 стран мира и в последние годы наши школьники показывали отличные результаты.

Этот год не стал исключением. Наши школьники уверенно вошли в шестерку лучших, уступив лишь азиатским тиграм – Сингапуру, Китаю и Корее, и, кое-где, Японии.

- Это исследование оценивает ту область, которая традиционно была сильна у наших школьников – это фундаментальные знания в математике и естественных науках, - прокомментировал результаты министр просвещения Сергей Кравцов. – Результаты TIMSS говорят о серьезной подготовке наших школьников, без которой невозможно учить мягким навыкам и навыкам XXI века. И мы направляем все усилия на то, чтобы не потерять эту фундаментальную подготовку, с одной стороны, и придать ей практическую направленность, с другой стороны.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ШКОЛЬНИК СТАЛКИВАЕТСЯ С ТРАВЛЕЙ

Помимо предметных знаний, в TIMSS опрашиваются учителя и директора школ, и даже родители учащихся. Например, анализируется школьный климат и атмосфера в классе. Так, в России достаточно остро стоит проблема с травлей в школе. В начальных классах свыше трети учеников пожаловались на то, что сталкиваются с травлей раз в месяц, еще 8 процентов – раз в неделю. В средней школе ситуация поспокойнее: почти каждый шестой 8-классник сталкиваются с прессингом со стороны сверстников раз в месяц, и 3 процента – раз в неделю.

Исследуется и отношение учеников к предметам. Например, в начальной школе только 17 процентов детей не любят математику, а в 8 классе таких уже 37 процентов. Та же проблема и с естественными науками.

- Это напрямую влияет на образовательные результаты – в начальной школе баллы по обоим направлениям выше, чем в 8-м классе, - уверен глава Рособрнадзора Анзор Музев. – Дело в том, что у детей в начальных классах выше мотивация к учебе. А когда они переходят в 5-ый класс, у них меняется школа, меняется учитель, предметы становятся сложнее. Им нужна адаптация, но пробелы в знаниях накладываются один на другой, и от этого мотивация к учебе только снижается. Это важно для нас, и поэтому мы проводим множество диагностик в школе для своевременного выявления проблем.

Есть результаты и касательно отношения учителей к своей работе. Полностью удовлетворены тем, что они делают лишь 38-39 процентов учителей. А 7-8 процентов абсолютно недовольны тем, что происходит в их школе.

МОСКВА ОПЕРЕДИЛА ДАЖЕ СИНГАПУР

Помимо самих баллов, в TIMSS считается и доля учеников, достигших определенных пороговых значений. Это важно, поскольку средний балл страны мало что говорит об отстающих и одаренных. А сказать есть, что.

Всего в TIMSS выделяется четыре уровня компетенций. Низкий уровень – это владение самыми базовыми навыками, вроде сложения и вычитания. Средний уровень чуть посложнее, здесь дети уже знают дроби и имеют представление о геометрии. Высокий уровень – это когда дети умеют применять теоретические знания для решения сложносоставных задач. А продвинутый уровень – когда могут объяснить и аргументировать свое решение.

Так вот, почти каждый пятый 8-классник застрял на низком уровне либо по математике, либо по естественным наукам. А это значит, что у них в дальнейшем будут проблемы со сдачей экзаменов и поступлением в колледж или вуз.

С другой стороны, есть и те, кто показывает очень высокие результаты. Например, Москва, которая отдельно участвовала в исследовании, по баллам даже опередила Сингапур.

- Такие результаты Москва получила благодаря сформированному единому образовательному пространству у учителей и учеников, - отметил успехи столицы Сергей Кравцов. - Важно, чтобы мы не пошли в погоню за другими форматами, не окунулись всецело в дистанционное обучение, а отслеживали подготовку наших школьников по базовым предметам. То же умение читать и анализировать текст влияет на уровень освоения естественно-научных предметов. Этим славится наша школа – системным подходом и развитием кругозора школьников. Важно сохранить и усилить это направление, тогда и наши результаты будут достаточно высокими.

Топ-10 стран по математике (4-ый класс):

Сингапур – 625 баллов

Гонконг* – 622 балла

Республика Корея – 600 баллов

Китай (Тайпей*) – 599 баллов

Япония – 593 балла

Россия – 567 баллов

Северная Ирландия* – 566 баллов

Англия* – 566 баллов

Ирландия – 548 баллов

Латвия – 546 баллов

Топ-10 стран по естествознанию (4-ый класс)

Сингапур – 595 баллов

Республика Корея – 588 баллов

Россия – 567 баллов

Япония – 562 балла

Китай (Тайпей*) – 558 баллов

Финляндия – 555 баллов

Латвия – 542 балла

Норвегия – 539 баллов

США – 539 баллов

Литва – 538 баллов

Топ-10 стран по математике (8-ой класс)

Сингапур - 616 баллов

Китай (Тайпей*) – 612 баллов

Республика Корея – 607 баллов

Япония - 594 баллов

Гонконг* – 578 баллов

Россия - 543 балла

Ирландия - 524 балла

Литва - 520 баллов

Израиль - 519 баллов

Австралия - 517 баллов

Топ-10 стран по естествознанию (8-ой класс)

Сингапур - 608 баллов

Китай (Тайпей*) – 574 балла

Япония - 570 баллов

Республика Корея – 561 балл

Россия - 543 балла

Финляндия - 543 балла

Литва - 534 балла

Венгрия - 530 баллов

Австралия - 528 баллов

Ирландия - 523 балла

*в исследовании участвуют как целые страны, так и отдельные территории.