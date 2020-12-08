Виртуальный павильон откроется на форуме «Сделано в России»

Помимо пленарной сессии, круглых столов и образовательных мероприятий, насыщенная программа Форума включает также выставку экспортеров

9 декабря состоится ежегодный Международный экспортный форум «Сделано в России», организатором которого выступают АО «Российский экспортный центр» и Фонд Росконгресс. Помимо пленарной сессии, круглых столов и образовательных мероприятий, насыщенная программа Форума включает также выставку экспортеров, которая в этом году пройдет в гибридном формате.

В рамках экспозиции РЭЦ на форуме будет представлена продукция и услуги лауреатов премии «Экспортер года» 2020 года, а также других экспортно ориентированных компаний в различных отраслях: транспортное машиностроение, строительные материалы, робототехника, информационные технологии, медицина и фармацевтика, пищевая промышленность.

«В этом году из-за пандемии мы проводим Форум в гибридном формате, что даст возможность многим экспортерам, находясь у себя в регионах, поучаствовать в круглых столах и мастер-классах или понаблюдать за дискуссиями. Конечно, мы привлекаем и иностранную аудиторию, чтобы наши зарубежные коллеги могли поделиться своими мыслями и рассказать про те возможности, которые открываются для отечественных экспортеров на разных рынках. Мы также трансформировали формат нашей выставки, которую мы проводим на полях форума каждый год. В этом году мы её делаем, в том числе, в виртуальном пространстве, где будет представлено около 100 российских экспортеров. Можно будет узнать информацию не только об экспортере, но и посмотреть продукцию, которую они производят. Виртуальный павильон будет организован таким образом, чтобы иностранные контрагенты могли зайти и скачать презентацию о той или иной компании на английском языке. Это поможет лучше понимать, какие возможности есть у наших экспортеров для дальнейшего налаживания бизнес-коммуникации», – уточнил вице-президент АО «РЭЦ» Сергей Вологодский. Виртуальная экспозиция будет доступна на сайте форума с 9 декабря.

Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: «Вызовы нового десятилетия», сообщает пресс-служба РЭЦ.

В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.

Прямая трансляция Форума будет доступна на официальном сайте: forum.exportcenter.ru.