Евгений Петросян о дочери: Она взрослая тетка, не поздравила меня с рождением сына. Мы не общаемся

Отношения с дочерью у юмориста уже давно весьма натянутые Фото: Алексей БУЛАТОВ

В интервью, которое Евгений Ваганович дал актеру Вячеславу Манучарову на ютуб-канале “Эмпатия Манучи”, юморист с грустью сообщил, что Викторина не поздравила его с рождением сына.

- Я сейчас исправляю свои прежние ошибки. У меня была одна дочь. Ей уже 55 лет. Она взрослая тетка. Она не поздравила меня с рождением сына. Мы не общаемся, - признался Петросян. - Теперь у меня есть Ваган. Я горжусь им. Влюблен в него. Он обаятельный беспредельно.

Натянутые отношения между Евгением Вагановичем и его дочерью от первого брака уже давно. В судебном процессе между Петросяном с Еленой Степаненко Викторина заняла сторону мачехи. Чем очень расстроила своего отца.

Мать Викторины погибла много лет назад. Но нельзя сказать, что четвертая жена Петросяна Елена Степаненко заменила ей маму. Когда Елена Григорьевна вышла замуж за Петросяна, Викторине было около 20 лет. Она была уже взрослая. Правда отношения между двумя женщинами действительно теплые.

Много лет назад Викторина переехала в Америку. Там у нее семья, муж, двое детей. Когда прошлой зимой она на несколько месяцев прилетела в Москву, как ни странно, остановилась не у отца, а у своей мачехи – у Елены Григорьвны.

Для Евгения Вагановича было сюрпризом случайно застать дочь в квартире в Зачатьевском переулке (он зашел за своими вещами), где сейчас живет Степаненко.

Вместо теплой встречи на пороге квартиры дочь и бывшая жена забрали у Петросяна телефон, а сами ходили за ним по пятам и снимали его на видео.

Естественно, после такого приема Петросян обиделся на дочку и прекратил с ней общение. Причиной того, что Викторины заняла сторону мачехи, многие считают спор из-за многомиллионного имущество, которые сейчас делят Петросян и Степаненко: дома, квартиры, машины, предметы антиквариата, уникальная библиотека…

«Предполагаю, что больше всего дочь беспокоится за дом в Америке, половина которого принадлежит Петросяну, — в свое время комментировал адвокат Сергей Жорин. - Викторина понимает, что родной папа ничего плохого ей сделать не способен. А вот Степаненко вполне себе может — Елена Григорьевна владеет половиной супружеской доли, то есть 25 % особняка. И дочь, понимая это, решила, что стратегически выгоднее дружить с Еленой Григорьевной».

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