Простят все, кроме налогов: Пенсионерам разрешат растянуть выплату долгов на два года, а предпринимателям — на год

Эта мера коснется почти 2 млн пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

В Госдуме разработан законопроект об отсрочках долговых платежей для пенсионеров и предприятий малого и среднего бизнеса. Документ уже прошел первое чтение, ожидается, что на днях пройдет последующие рассмотрения в думе и Совете Федерации.

- Эта мера коснется почти 2 млн пенсионеров, у которых долгов на общую сумму 354 млрд руб., - уточнил «КП» один из авторов законопроекта, председатель думского Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. - Обращаю внимание, что долги не прощаются, а дается рассрочка. Под нее подпадают все виды кредитных и прочих обязательств за исключением налогов. Речь идет о судебных решениях — будь то решения по долгам за кредиты, микрозаймы или даже долги между физическими лицами — сосед соседу деньги не вернул, например. Ключевое — это касается отношений между должником-пенсионером и судебным приставом.

КОГО КОСНЕТСЯ

Тех, у кого пенсия является единственным доходом и все виды пенсий не превышают размера двух МРОТ. То есть 24260 руб. Это хороший потолок — не так-то много в стране пенсионеров, получающих больше.

НА КАКОЙ СРОК ВВОДИТСЯ

Срок определяет сам пенсионер в своем заявлении судебному приставу. Но рассрочку можно растянуть не более чем на 24 месяца и подать заявление не позднее 1 июля 2022 г.

А ЧТО ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА?

Вводится и рассрочка долговых платежей для индивидуальных предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса, работающий в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, сообщил Хинштейн. Она коснется 2,2 млн предприятий и ИП, у которых общая задолженность составляет более 860 млрд руб. Срок рассрочки - на 12 мес. А действовать эта мера будет до 1 авг 2021 г.

ЧТО-ТО ЕЩЕ ГОВОРИЛИ ПРО ОТСРОЧКУ…

Отсрочка — это еще одна мера защиты. Речь идет о движимом имуществе гражданина-должника, должников-предприятий это не касается.

- По действующему законодательству пристав обязан выезжать на место для описи или ареста имущества, но, учитывая сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, это нарушает требования эпидемиологической безопасности, - сказал Хинштейн. - Действовать этот мораторий будет до 1 июля 2021 г.

То есть до 1 июля 2021 г. приставы не смогут приезжать к должнику для осмотра, описи или ареста мебели, картин, драгоценностей и прочего движимого имущества (к этому виду собственности относится все, кроме недвижимости - зданий и земли).

А вот запрета в отношении транспортных средств не будет, хоть это тоже движимое имущество. Так что машину или мотоцикл вполне могут арестовать в счет долга, невзирая на тяжелое экономическое и эпидемиологическое положение.