Генпрокурор Игорь Краснов рассказал о новых способах борьбы с коррупционерами

Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

В канун Международного дня борьбы с коррупцией Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью "Российской газете" о том, как ведомство собирается бороться с вороватыми чиновниками. В частности, он отметил, что незаконно полученные доходы не удастся скрыть даже в "облачных хранилищах".

- Россия стоит в ряду первых государств, где законодательно урегулированы вопросы, связанные с выпуском, учетом и обращением финансовых активов и цифровой валюты. И сделано это было при активном участии Генеральной прокуратуры. Новая процедура проверки имущественного состояния должностных лиц будет запущена с началом действия закона о цифровых активах и криптовалюте, положения которого вступают в силу с началом нового года и вводят в российское правовое поле названные объекты прав, создаваемые с использованием цифровых технологий. Соответственно, появляется новый вид денежных требований, которые, хотя и не являются денежной единицей Российской Федерации, представляют (в силу вовлеченности в гражданский оборот) определенную ценность и могут рассматриваться как объект имущественных прав. Следовательно, они должны отражаться в справке о доходах госслужащего. Логично, что в целях противодействия коррупции законодателем в акты, регулирующие подотчетность, внесены корреспондирующие изменения, а обозначенные права признаны имуществом, - раскрыл цели новых проверок Игорь Краснов.

Генпрокурор подчеркнул, что "виртуальная валюта, как и традиционная — денежная — может быть выведена "в тень".

"В этом смысле разницы в трудностях поиска "серой" наличности и, как вы выразились, спрятанных биткоинов в целом не усматривается — и то и другое не зарегистрировано через нормативные инструменты, позволяющие отслеживать законность источника средств. В связи с этим поиски ведутся преимущественно с использованием возможностей оперативных служб и органов финансовой разведки", - отметил Есть и нюанс, который будет иметь важное значение для желающих скрыть доходы в виртуальном мире. Требования обладателей цифровой валюты подлежат судебной защите только при условии информирования о наличии таковой и соответствия совершенных сделок с ней российскому законодательству о налогах и сборах", - пояснил глава надзорного ведомства.

Кстати, по данным Краснова, прокуроры только за 9 месяцев этого года выявили около 190 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Они нанесли ущерб в размере 45,4 миллиардов рублей. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования свыше 47 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще порядка 6 тысяч лиц (включая юридических) — к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2,5 тысячи уголовных дел. По инициативе прокуроров в связи с выявленными нарушениями более 350 лиц уволены со службы "в связи с утратой доверия". Среди них есть и представители правоохранительных органов, и даже руководители высокого уровня.

Генпрокурор Игорь Краснов отметил, что "в борьбе с коррумпированными чиновниками прокуроры активно внедряют механизмы так называемой гражданской конфискации". За 9 месяцев текущего года в целом по линии противодействия коррупции прокурорами направлено в суд более 3 тысяч исков на сумму более 41 миллиард рублей.

КСТАТИ

Для мотивирования к обмену информацией с гражданами на официальном сайте Генеральной прокуратуры на странице «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» принимаются сообщения о фактах коррупции.