«Единая Россия» предлагает оставить больничные выплаты не ниже МРОТ навсегда

8 декабря фракция «Единой России» в Госдуме внесла пакет социальных поправок, которые предлагают гарантировать выплаты по больничному не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ; сейчас составляет 12 130 руб) на постоянной основе. Сейчас эта мера введена временная (по инициативе Владимира Путина) до 31 декабря.

«Механизмом уже воспользовались многие люди, для них это было существенным подспорьем, особенно для семей с детьми. Это важная и нужная поддержка. Поэтому ее однозначно нужно продлевать», — пояснил секретарь Генсовета «Единой России», соавтор законопроекта Андрей Турчак.

Отметим, что эта гарантия поддерживает работника в случае его болезни, карантина, ухода за больным ребенком, что особенно актуально в условиях текущей пандемии коронавируса.

«На сегодня это, в первую очередь, важная норма для молодых специалистов, молодых работников, потому что у них небольшой стаж. Им оплачивается 60% от заработной платы по больничному листу, — сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, соавтор законопроекта Андрей Исаев. - Если заработная плата невысокая, то выплата может оказаться ниже минимального размера оплаты труда».

Кроме того, поправки предполагают, что выплачивать пособия работникам будет напрямую Фонд социального страхования (ФСС). В режиме эксперимента этот механизм в отдельных регионах действует с 2011 года.

«Раньше соцпособия в счет уплаты страховых взносов платил из своих средств работодатель. Это ставило выплаты в зависимость от финансового положения компании. Теперь же работники гарантированно получат причитающиеся им выплаты, даже если компания или учреждение, где они трудятся, не сможет выплачивать их сама», — говорит Андрей Турчак.

Такой механизм будет удобен и работодателям, считают авторы документа, так как позволяет не отвлекать собственные средства на осуществление страховых выплат.

Раньше действовала зачетная схема, когда больничный сначала оплачивал работодатель из собственных средств, а потом эти деньги ему восстанавливали из Фонда социального страхования. В данном случае если выплаты будут осуществляться непосредственно из ФСС, то не будет возникать ситуаций, когда работодатель, что называется, косо смотрит на работника и требует, чтобы он не брал больничный. Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда женщина получает выплату по беременности и родам, а организация закрылась. Возникает проблема, кто ей будет оплачивать этот больничный. Прямые выплаты в данном случае — в интересах работников.

Средства на поправки уже предусмотрены в бюджете фонда социального страхования на 2021-2023 годы. В общей сложности на сохранение уровня больничных не ниже МРОТ потребуется около 23 миллиардов рублей.

Другой блок поправок «Единой России» касается запрета на снижение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Согласно законопроекту, устанавливаемый на очередной год МРОТ не может быть ниже, чем в текущем году. Андрей Исаев подчеркнул, что норму готовили с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии, в которую входят представители профсоюзов, работодателей и федерального правительства.

Напомним, ранее в Госдуме приняты ряд социально значимых законопроектов «Единой России». Так, теперь инвалиды смогут получать технические средства реабилитации по месту жительства, а не только - прописки. Расширены возможности дополнительного образования для женщин в декрете - они смогут повысить квалификацию, обратившись в центр занятости по месту пребывания, а не только по месту регистрации. Кроме того, с 1 января вступят в силу поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые защищают права дистанционных сотрудников. Их зарплата не должна будет снижаться при переводе на удаленку, они получат право на свободное время при дистанционном режиме занятости — то есть, выполнение любых задач после окончания трудового дня должно будет оплачиваться как сверхурочная работа.