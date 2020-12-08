Геннадий Онищенко: Хочешь быть здоровым – на государство надейся, но и сам не плошай

Известный врач-эпидемиолог, академик РАН в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» призвал людей к здоровому образу жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оценивая общую ситуацию в нашей стране со здоровьем нации, с распространением здорового образа жизни, Геннадий Онищенко отметил положительную тенденцию в этом направлении.

- Я вижу положительную динамику, - заявил академик, - но только не «благодаря», а «вопреки».

Когда мы с вами жили в советское время, у нас был социальный инфантилизм. Мы были приучены к тому, что ты получишь образование, поступишь в институт, его закончишь, будешь иметь работу…

- Устроишься и проработаешь там 40 лет.

- Если ты заболел, то тебя государство обязано вылечить.

И вот на этом мы паразитировали.

Сегодня принципиально другая ситуация. Сегодня выросло поколение (все-таки 30 лет прошло с момента окончания того строя, который хотел в реальность превратить мечту), которое занимается своим бизнесом, на свой страх и риск. И каждый из этих молодых людей четко знает, сколько стоит его день.

Если он заболеет, его маленькая фирма потеряет деньги. Поэтому ценить здоровье прагматически люди начинают привыкать. И это здорово. Человек понимают, что если у него не будет здоровья, не будет успешности в деле.

Даже в бюджетной сфере много болеть уже не получается.

Раньше было выгодно болеть. Например, туберкулезом. Потому что тебя 3 месяца лечили, потом давали обязательно бесплатную путевку в санаторий, ты стоял в очереди на квартиру, и тебе обязаны были дать в числе первых.

Сегодня тебя государство будет лечить, но тех льгот уже нет.

Оценивая общую ситуацию в нашей стране со здоровьем нации, с распространением здорового образа жизни, Геннадий Онищенко отметил положительную тенденцию в этом направлении. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это не по-человечески, согласитесь.

- По-человечески, не по-человечески, но растет поколение, которое ценит свое здоровье. Которое приходит к здравой мысли: на государство надейся, но прежде всего – сам не плошай.

Слава богу, люди меньше стали пить, они более прагматичны в отношении своего образа жизни. Вот это сегодня является мощнейшим фактором, когда люди занимаются, скажем, физической культурой не от нечего делать, не просто потому, что бицепс надо накачать, а потому что нужно здоровье. Вот эта самостоятельность, она хороша во всех смыслах.

Тем не менее, нам еще далеко до того состояния, когда появились, скажем, афиши Басты – ну и пусть себе поет сам с собой, я не пойду…

- …потому что позабочусь о себе.

- Потому что я понимаю, что могу потерять. Вот этого, к сожалению, пока нет.

- А насколько, по-вашему, государство создает условия для того, чтобы население следило за собой, питалось здоровой едой, занималось спортом?

- Возьмем Москву. У нас строятся бассейны, причем крытые, круглогодичного использования. У нас строятся спортивные сооружения, мы к чемпионату мира по футболу переделали многие стадионы, да. Они есть.

Но остро стоит вопрос их доступности. Доступность - это цена абонемента, возможность заниматься бесплатно… Те, у кого есть соответствующие деньги, все эти фитнес-клубы посещают и имеют доступ ко всем этим навороченным установкам, тренажерам, на которых они занимаются. Но, конечно, было бы гораздо приятнее, если бы большему количеству людей все это было доступно.

Геннадий Онищенко в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

- На занятия спортом и времени нужно много.

- Конечно, я не зову всех в большой спорт, потому что большой спорт никакого отношения к здоровью не имеет, это работа организма на износ. А вот заниматься физической зарядкой можно и нужно.

- Кстати, вы, Геннадий Григорьевич, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. Вы толкали и поднимали штангу.

- Жим, рывок, толчок… Когда я занимался, оставались уже рывок и толчок. Но вернемся к теме.

- Но Москва – не вся Россия. А в провинции возможностей для занятий физкультурой меньше.

- Это так, согласен. Тем не менее, и там такие возможности есть.

В этом году мы в Госдуме внесли изменения в закон об образовании. В 2013 году, когда закон принимали, забыли о том, что школа воспитанием должна заниматься. Сегодня дано юридическое определение термина «воспитание». Принято решение, что классные руководители в каждом классе - главные коммуникаторы, и кроме чисто образовательной, еще и воспитательная работа должна быть. И в числе главнейших, базовых элементов воспитания является воспитание правильного отношения к собственному здоровью.

И в советское время строили и сейчас продолжаем строить школы со спортзалами. Принято специальное решение дать возможность взрослым людям во внеурочное время пользоваться этими спортзалами, ничего в этом страшного нет. Пожалуйста, в субботу и воскресенье - волейбол, мини-футбол, пинг-понг… Все-таки это отвлекает людей от алкоголя, от других вредных привычек, да.