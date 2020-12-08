1000 героев и «мамкины дети»: Впервые тысяча главных подвигов Великой Отечественной собрана в одной книге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский Фото: Александр БОЙКО

- В подбитом самолете летчик Александр Мамкин фактически сгорел заживо. Он посадил самолет уже без ног — они прогорели до костей. Не выпустил из рук штурвал, не выпрыгнул с парашютом, умер через несколько часов в госпитале. Мамкин не мог поступить по другому: у него в кабине биплана сидели 10 маленьких детдомовцев их воспитательница и двое раненых партизан, которых он вывозил из оккупированной немцами зоны. Они спасли детей, чтобы немцы не выкачали из них кровь для своих раненых солдат. Эти мальчишки, когда выросли, взяли себе отчество Александрович, и стали называть себя «Мамкины дети». А летчика представили к званию Героя, но до сих пор никак не наградили. Говорят, документы потерялись. Очень бы хотелось, чтобы благодаря этой книге о нем вспомнили.

Эту историю рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, когда журналисты его спросили — какой подвиг из новой книги «Война. Герои и подвиги. 1941-1945» ему самому больше всего запомнился.

Эта книга — проект самого Мединского, который он представил накануне Дня Героев Отечества (9 декабря) в Книжном клубе "Достоевский".

- Попытки создать нечто подобное были. В лучшем случае получались хорошие справочники, для которых главное – полнота охвата. В худшем – плохие, где реальные подвиги реальных людей вымещало бесчисленное перечисление боевых операций, полков, дивизий, армий и фронтов. В книге «Война. Герои и Подвиги» никаких авторских оценок нет, все строго соответствует фактам, - рассказал глава РВИО.

Материалы для книги собирались более 8 лет. 5 лет тексты сверялись с архивными данными, приказами, вырезками из газет того времени. В итоге получилась захватывающая история Великой Отечественной в лицах.

- По жанру это книга-календарь: каждый день войны, это чей-то новый подвиг. Всего около 1000 подвигов и имен - "золотой фонд" военной истории России. Это наша с вами история в лицах ее героев - знаменитых и забытых, прославленных и недооцененных. Со школьной скамьи мы с вами слышали о подвиге летчика Гастелло, который направил свой самолет в гущу танков. Но с ним был экипаж, еще три летчика, и решение о самопожертвовании они приняли вместе. Тут правда и о 28 или 128 героях — панцифловцах. О всех тех, кто повторил подвиг Матросова. Кто шел по морозному лесу в разведку рядом с Зоей Космодемьянской, поднимал красный флаг над Рейхстагом, - перелистывал книгу Мединский.

А еще помощник президента рассказал о подвиге танкиста Дмитрия Лавриненко, который на своем Т-34 успел уничтожить к декабрю 1941 года 52 немецких танка: "Это абсолютный мировой рекорд! На втором месте был Зиновий Колобанов, который в одном бою под Гатчиной сжег 22 немецких танка. А чего стоит история лучшего снайпера Василия Зайцева, который только под Сталинградом уничтожил 225 немецких солдат, в том числе 11 снайперов. О нем в Голливуде даже сняли кино. Наш читатель узнает и о других советских снайперах. Вот Михаил Сурков уничтожил за войну 702 гитлеровца. Или Василий Голосов убил 422 фашистов в том числе 70 снайперов противника. Один убитый немецкий снайпер приравнивался к 25 уничтоженным солдатам. Кто-нибудь слышал об этих героях, которые уничтожали целые полки?"

- Сидели вы бы сейчас передо мной, читали бы эту книгу, если бы не эти герои? - спросил Мединский. - Свидетелей тех событий все меньше. У нас с вами есть возможность прочесть эти невероятные истории, выбрать себе героя и рассказать о нем детям и внукам.