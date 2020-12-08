Олег Дерипаска построит новый дом таежной отшельнице Агафье Лыковой

«При поддержке промышленника и предпринимателя Олега Дерипаски началось строительство нового дома для таежной отшельницы», - сообщил в социальных сетях Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский», на одном из участков которого находится участок «Заимка Лыковых». Напомним, в конце ноября этого года знаменитая отшельница Агафья Лыкова, проживающая в труднодоступных местности верховьев реки Абакан в Хакасии, направила Олегу Дерипаске письмо, в котором поблагодарила промышленника за оказанную им ранее помощь и попросила помочь ей в строительстве нового жилья вместо нынешней избушки.

Напомним, после смерти всех членов своей семьи, Агафья Лыкова уже много лет живет на заимке одна. В этом году у староверки-отшельницы возникли трудности в подготовке к наступающей зиме. Ситуация благополучно разрешилась лишь благодаря помощи известного промышленника и мецената Олега Дерипаски. Именно он обеспечил Агафью Лыкову продуктами и хозяйственно-бытовых принадлежностями. Бизнесмен также организовал доставку на таежную заимку помощника по хозяйству, без которого 76-летней отшельнице было бы очень трудно и опасно зимовать.

Олег Дерипаска готов помочь отшельнице и с постройкой нового дома. Но для начала необходимо доставить материалы в верховья реки Абакан, что само по себе отдельный квест.

«Всё усложняется труднодоступностью территории участка «Заимки Лыковых», - отметил Виктор Непомнящий. - Чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу, пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи. Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18(!) таких рейсов, так как один плот вмещает не более 1,5 тонн груза. С нетерпением ждем окончание строительства, нет никаких сомнений, что всё будет хорошо».