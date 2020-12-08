Трамп на прощанье вооружил Украину до зубов

Зря Украина жаловалась на прижимистость Трампа и вожделела Байдена. Сильно зря.
Фото: REUTERS
Зря Украина жаловалась на прижимистость Трампа и вожделела Байдена. Сильно зря. Именно Трамп выдал Киеву чеков на оружие вдвое больше, чем позволял себе Обама (кстати, в паре со своим вице-президентом и куратором Украины Байденом). Воюй — не хочу.
Агенство по военному сотрудничеству Минобороны США обнародовало отчет об американском военном экспорте за 2020-й. По всему миру за этот год разошлось оружия с клеймом «Made in US» на $50 миллиардов. Солидно. Но нас интересует окружение России, а не весь мир.
А вокруг России картина такая:
Украине американского оружия за год продано на $510 млн.
Литве — на $136,5 млн.
Грузии — на $62,3 млн.
Латвии — на $38,1 млн.
Молдавии — на $11,5 млн.
Туркмении — на $1,3 млн.
Казахстану — на $1 млн.
Эстонии — на $0,6 млн.
Азербайджану — на $0,5 млн.
Чувствуете разницу? Украину американцы вооружили в 1000 раз (!) щедрее, чем Азербайджан, который только что удачно повоевал в Карабахе (может, как раз потому, что почти без оружия из США?)
В предыдущие же годы Вашингтон поставлял Киеву военных грузов в среднем на $170-250 млн.
На что же потрачены такие деньжищи?
Если Обама (и Байден) давали Украину в основном одеяла и сухпайки, то Трамп, как крутой парень, не мелочился. При нем украинцы стали получать настоящее летальное (смертоносное) оружие: противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», снайперские винтовки «Баррет», гранатометы, контрбатарейные локационные станции и бронемашины «Хаммер».
Правда, на последнем учении армии Украины, этой осенью, на глазах у Зеленского «Джавелин» предательски подвел — просто не смог выстрелить. Бывает. Заело.
И главный вопрос — с кем собирается всем этим злом (не добром же) воевать Украина? Против кого вооружил ее добряк Трамп? Отгадайте с одного раза...