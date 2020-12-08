Любо, братцы, любо, любо братцы жить...

В Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по делам казачества. Фото: предоставлено агентством "Россия Сегодня"

Глава Совета, помощник президента России Анатолий Серышев и его заместители, руководитель Федерального агенства по делам национальностей Игорь Баринов и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и другие заинтересованные лица обсудили то, как и куда двигаться казачеству в близком будущем.

ВСЕ БУДЕТ ПО ЗАКОНУ

- Что удалось в непростом уходящем 2020-м? - спросили Анатолия Серышева.

- Президент Путин утвердил стратегию развития в области российского казачества. Председатель правительства утвердил план стратегии на ближайшие года. Мы организовали работу комиссий Совета. По повесткам, которые волнуют казачество и позитивно влияют на его развитие.

- Какие мероприятия прошли?

- Всероссийский смотр-конкурс на звание Лучший кадетский корпус, праздничные мероприятия, посвященные 450-летию служения донских казаков российскому государству, Всероссийский слет казачьей молодежи.

- Что выделите из задач, обсуждавшихся на Совете?

- Самая главная — издание нормативного акта, Закона в сфере казачества, который бы регулировал отношения казаков с местными властями как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Над этим системно работаем. Важно программу реализовать — чтобы результаты были осязаемы. Мы системно работаем над тем, чтобы шло объединение казаков — реестровых, общинных, иных образований казачьих. Казачество - единое целое. Такой план мы наметили. Есть положительные тенденции.

- Вопросы нормативные по казачеству будете решать с данным парламентом или с новым составом Госдумы-2021?

- Мы будем решать их и с теми, кто есть, и с теми кто придет. Мы заинтересованы в том, чтобы в Думе были представители от казачества. Чем больше позитивных событий и информации на местах от казачества, которые мы видим, тем больше людей, которые свои казачьи корни не стесняются показать. Таких людей немало во власти. Надо признать, что в какой то момент это было немодно. Но без корней мы расти не можем. И тенденция в отношении общества к казачеству меняется. Об этом говорят и опросы. Мы системную работу проводим: позитивных комментариев стало больше . Но и негативная волна — она существует.

РЕГИОНЫ НЕ ПОДВЕДУТ?

О том, как оценивают в Москве работу с казачеством федеральных и региональных структур, рассказал глава Федерального агенства под делам национальностей Игорь Баринов.

- Пандемия нарушила планы работы?

- Считаю, что первый год, несмотря на все проблемы с пандемией, прошел достаточно успешно. Было важно тот позитивный опыт, что есть на Кубани, в Ростове, на Ставрополье, обобщить на те регионы, где казачество присутствует, но сегодня, в силу ряда причин, не так активно. Такая работа началась. И мне кажется, что на сегодня Всероссийское казачье общество с этим справляется успешно.

- Как помогает казакам Москва?

- В госпрограмме поддержки более 200 млн. предусмотрено на поддержку Всероссийского казачьего общества, на проведение всероссийских семинаров российского казачества. Там будут участвовать представители и исполнительных органов власти регионов, и СМИ, и войсковых казачьих обществ. Но основаная нагрузка все таки должна лечь на федеральные округа и на субъекты РФ.

- Здесь есть проблемы?

- На Кубани, в Ростовской области, в Ставропольском крае, где уже давно сложилось взаимодействие войсковых казачьих обществ, эта поддержка властей субъектов РФ существенна, ее объемы достаточно большие. Но в большинстве регионов российским казачьим обществам этого не хватает. Ну что же, прилагаем совместные усилия и ВКО и нас, ФАДН. В следующем году выработаем четкий алгоритм взаимодействия. В каждом регионе будет человек, отвечающий за эту работу. Будем настаивать,чтобы появилась строка в местном бюджете. И помещения, где казаки могли бы проводить свою работу.

- Как оцениваете роль казачества в современных условиях?

- Оно должно влиять на все аспекты - социальные, экономические, политические. И сложно переоценить его роль в воспитании подрастающего поколения — в первую очередь, в военно-патриотическом. Хотелось бы, чтобы важность этой работы понимали в регионах.

Фото: предоставлено агентством "Россия Сегодня"

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ ДОРОГА

О том, как растить достойную казачью смену, говорил, в частности, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

- Молодежь идет к вам?

- Идет но вопрос непростой. Я рад что в сегодняшнем Совете приняли участие многие представители федеральных и региональных органов власти и казачьих обществ. 2020 был тяжелым, он стал годом становления ВКО. Мы выстраивали взаимоотношение с Советом по казачеству, с руководителями профильного совета, с руководителями муниципальных образований. Мы отрабатывали единое понимание по несению государственной военной службы казаками. И по воспитанию подрастающего поколения для всех юных казаков, которые находятся в реестровых казачьих войсках.

- Сколько у вас молодежи?

- В молодежной казачьей организации — более 160 тыс молодых казаков. Но, к сожалению, на ТВ и в Интернете иногда искажают вопросы воспитания молодого поколения.

- У вас есть, что противопоставить?

- Мы многое делаем для воспитания молодежи. В частности, в декабре впервые прошел Всероссийский казачий диктант. В нем приняли участие более 125 тысяч человек по всей стране. Причем активными участниками просветительской акции стали жители не только Кубани и ростовчане. В Казачьем диктанте приняли участие молодые люди из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Израиля, Кыргызстана, Туркменистана, Эстонии, Луганска, Абхазии, Нагорного Карабаха.

Итоги диктанта обнадеживают — все большему числу людей в России интересна история казачества.

В ДУМАХ О ДУШЕ

О духовной составляющей воспитания казачества говорил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл:

- Казаки и церковь были едины не всегда?

- Почему в 21-м веке Русская Православная церковь взаимодействует с казачеством или, наоборот, казаки взаимодействуют с РПЦ? А потому, что человек то по сути - он точно такой же, как ив 16-м веке.

- Почему сравниваете с 16-м веком?

- Тогда пришли казаки в соприкосновение с нашим государством. Так и сегодня: чего требует казак — как и каждый человек? Он требует Веры. Требует духовного совершенствования и просвещения. Казаки 450 лет пришли в соприкосновение с нашим Отечеством - уже крещеными православными людьми. Об этом надо задуматься.

- Известно, где они крестились?

- Даже историки-академики до конца сегодня не могут это сказать. И, конечно, в основе жертвенности казака, когда надо было десяткам, сотням тысяч жизнь свою отдать — был весьма серьезный фундамент.

- Какой?

- Не просто земля. Не просто семья, которую нужно было защищать. Необходимо было что-то еще более святое. Нужно было верить в ту загробную, вечную жизнь. В Бога. Так поступает каждый человек, который должен понимать, что он жертвует собою - ради Отечества, близких, Веры и казачества.

- Но было и забвение устоев?

- Да, казаки ведь уже экспериментировали. Может и насильно, но было время, когда они отказались от Бога и от церкви. Отказались от заповедей божьих — ну и что мы за 70 лет сегодня заработали? Большие проблемы? Которые мы будем разгребать не один десяток лет. Тут надо не на атеизм смотреть и не на западничество, к которому в 1990-е так стремились. Мы сегодня видим, что это полный кошмар и полный развал семьи. И утрачивание этнических особенностей народа. Казачьи традиции омыты кровью больших подвижников и героев — веками. И Вера их не покидала никогда...