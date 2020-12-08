Как Моргенштерн пришел за невестой на «Давай поженимся»: почему миллионер хочет в загс с «женщиной из народа»

У Алишера Моргенштерна финансовых проблем нет. А вдруг он в новом году возьмет и позвонит новой знакомой с «Давай поженимся!» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К новому году выйдут праздничные выпуски разных телепередач. В студию «Давай поженимся!» традиционно придут звезды - на этой неделе снимают выпуски на конец декабря. Покажут их на предновогодней неделе. В студии будет много звезд в качестве экспертов, гостей и даже участников – Сосо Павлиашвили с женой, Алена Хмельницкая, Эвелина Бледанс, Моргенштерн. Ажиотаж вызвало появление в студии завидного холостяка нашего шоу-бизнеса Моргенштерна. 22-летний рэпер в очень дорогом костюме органично вписался в атмосферу «женилок» - так называют проект ведущие и члены команды. Просто Алишер Моргенштерн в столице живет всего год – приехал и покорил столицу из Уфы, парень легко находит общий язык с любой аудиторией. Так зачем Моргенштерн пришел на «Давай поженимся»?

Пока Иван Ургант шутит: «Нас ждет одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов либо программу будет вести Роза Моргенштерн». Алишер отработал лучше стандартных участников – пока артист зажигал на сцене «женилок», Сябитова с Гузеевой записывали на айфоны видео для дочек. Для проекта заполучить одного из завидных холостяков страны на передачу – круто. Для Алишера – по приколу. Он тут недавно поставил условие одному глянцевому изданию: мол, приду на вашу тусовку если вручите номинацию «Женщина года». И получил что хотел, доведя ситуацию до абсурда, явился в женском платье на тусовку – все как он любит: провокации, скандалы, интриги, хайп.

На «Давай поженимся!» Алишер пришел при параде — белая рубашка, галстук

А вот к «Давай поженимся!» Алишер - со всей душой, к ведущим – с уважением. И интеллигентный, и с чувством юмора, и в Forbes сообщили, что годовой доход Алишера $1,5 млн. (109 млн. руб). Знаменитый холостяк на шоу – уже шоу и никакой разницы в том, кого он выберет, нет. Рэпер, ресторатор и блогер в одном лице подружек моделей меняет как перчатки. Но периодически Алишер возвращается к возлюбленной 20-летней Диларе – познакомилась пара еще в родной Уфе. Однако рука и сердце молодого и богатого Алишера пока свободны. А это значит, что у героини «Давай поженимся» есть шанс… А вдруг случится новогоднее чудо, и Алишер наберет номер, который ему написала на бумажке и отдала на съемке одна симпатичная девчонка. Фигуристая и не гламурная — все как любит Алишер.

Стоит отметить, что Моргенштерн пообтесался в шоу-бизнесе и умеет так играть - что не угадаешь: то ли очарован красотой девушки, то ли претендует на «Оскар». Оценить чувства Алишера можно будет скоро на Первом канале. В окружении Моргенштерна говорят, что он терпеть не может пафосных богатых наследниц - выбирает красавиц, как и он, «из народа». Невесты объявили охоту на Алишера – ходят высиживать его в ресторан, который рэпер недавно открыл в столице.

Алексей Воробьев девять лет назад на «Давай поженимся!» выбрал Анастасию — мать трех дочек, которая обещала ему родить еще четверых детей. Отношения не сложились

А мы напомним, что звездных участников в «Давай поженимся» за эти годы было много: Алексей Воробьев, Тимур Батрутдинов, Михаил Муромов, Анастасия Волочкова, Виктория Боня и многие другие. Браком закончился лишь один звездный визит – восемь лет назад радиоведущая Алиса Селезнева выбрала среди участников «Давай поженимся!» мужчину, который отвел ее в загс.