Как рождаются мифы о перевале Дятлова

Зимой 1959 года в горы Северного Урала отправилась группа туристов под руководством пятикурсника УПИ Игоря Дятлова

Если вы впервые слышите о трагедии на перевале Дятлова, то вот вам краткий пересказ событий. Зимой 1959 года в горы Северного Урала отправилась группа туристов под руководством пятикурсника УПИ Игоря Дятлова. Домой ребята в установленный срок не вернулись. Родственники забили тревогу, начались масштабные поиски с привлечением авиации и военных. Спустя месяц после начала похода поисковики найдут на склоне горы Холат-Чахль пустую, разрезанную изнутри палатку, цепочку следов и первые трупы в лесу в полутора км от палатки. Поиски продолжались до начала мая, когда были обнаружены последние четыре тела. Уголовное дело прекратили, так и не установив причину гибели молодых и здоровых туристов. Существуют десятки версий произошедшего, но ни одна из них не приближает исследователей к истине.

Фото с камеры одного из туристов.

В новой программе «На самом деле» впервые в студии появится двоюродная племянница одного из погибших – Николая Тибо-Бриньоля - Мария Казанцева. Что она помнит о родственнике? Как в семье обсуждали причины его гибели? И что ответил следователь Лев Иванов на просьбу сестры Николая отдать ей фотоаппарат Коли?

Известный судмедэксперт Эдуард Туманов вновь сделает точный расклад по странным травмам туристов и расскажет, какую картину события показывают нам телесные повреждения.

Одним из ключевых героев станет житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. И на нем хотелось бы остановиться подробнее.

За 8 лет тщательного расследования трагедии на перевале нам приходилось изучать различные варианты событий: природные, техногенные, криминальные, мистические. В некоторых из них есть что-то рациональное, в иных – полный бред. Например, версия о стаде оленей, которые пронеслись по палатке и нанесли спящим туристам жуткие травмы. Или то, что ребят забили прикладами прямо в палатке некие злые военные. Но, как правило, подобные домыслы обсуждаются на интернет-форумах и редко попадают в СМИ.

Однако есть исключения. И самое досадное из этих исключений – бредовые идеи диванного эксперта Валентина Дегтерева. Поэтому мы призываем зрителей и наших читателей к его выдумкам серьезно не относиться.

Этот, с позволения сказать, исследователь откровенно глумится над трагедией, но многие журналисты перепечатывают его опусы, не задумываясь над тем, что это ранит родственников погибших туристов, которые читают его бредни.

Дело о гибели группы Игоря Дятлова возбуждено 26 февраля 1959 года и прекращено 28 мая 1959 года.

Дегтерев расследует все, что на слуху, чтобы попасть в рейтинг. На его совести, например, глумливые заявления о трагичном случае под Серовом. Помните, в 2012 году там пропал Ан-2 с 11-ю пассажирами на борту? Поиски самолета продолжались уже с полгода. Было очевидно, что Ан-2 разбился и вряд ли кто-то выжил, нужно лишь установить место падения. И тут этот Дегтерев заявил, что он-де поймал радиочастоту, где слышал голоса пропавших людей. Тем самым он напрасно обнадеживал несчастных родственников пропавших. И даже не извинился перед ними, когда наконец останки самолета, как и погибших людей, были найдены и его вранье стало явным.

К перевалу Дятлова Валентин подключился сразу после того, как мы провели вскрытие могилы Семена Золотарева. Как стервятник на падаль налетел, чтобы лишний раз заявить о себе общественности. Нашел где-то собачьи кости, сфотографировал их и выложил в соцсети, заявив, что это, простите, кости Семена, которые мы якобы забыли положить в могилу. Что удивительно, пресса лихо перепечатывала этот бред, мало кто из журналистов обратился к нам за комментарием.

Когда в СМИ прогремела тема таинственной пропажи смоленского подростка Влада Бахова, Дегтерев переметнулся туда словить свою долю хайпа. Нагородил такого, что убитая горем мать Влада написала в соцсетях обращение к подписчикам не верить ни единому слову горе-исследователя.

И вот Валентин Дегтерев снова на экране. С одной стороны, правильно, что программа «На самом деле» приглашает и таких экспертов – зрители должны знать, сколько бредовых идей рождается по теме перевала, и отсекать их. С другой, если вам вдруг покажется убедительным этот лже-эксперт, то просто проанализируйте его заявления. Благо, в интернете есть уголовное дело по гибели туристов, все фотоснимки. Нужно лишь включить логику. А мы, журналисты «Комсомольской правды», поможем разобраться, где правда, а где ложь в этой непростой и загадочной истории. Пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

Смотрите программу «На самом деле» в 18.40. 9 декабря, Первый канал

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