«Серебряные коньки»: «Титаник» встречается с «Ледниковым периодом»

Фильм не несет впереди себя на блюде какой-то пафосный месседж, не прикидывается тем, чем он не является. Это хороший, из качественных ингредиентов торт к праздничному столу

Эту историческую (время действия - рождество 1899) мелодраму, сильно похожую на сказку, хочется назвать большой индустриальной победой российского кино. Это кино, сделанное с технологическим блеском серьезных заграничных блокбастеров. Отличный товар, в котором есть все, что требуется до сих пор интересующемуся Россией потребителю (в том числе не только в России): русская сказка, русский снег, русское фигурное катание, русское богатство, русская бедность, русская р-революция.

Он - фонарщик, ради спасения чахнущего отца ввязавшийся в криминальную деятельность. Она - наследственная аристократка с устремлениями к деятельности научной. Все против них, и все, на самом деле, за них. В отличие от героев «Титаника», на которых типажно похожи персонажи «Серебряных коньков» (Федор Федотов, Софья Присс).

«Титаник» был научной реконструкцией и мелодрамой с трагическим концом. «Серебряные коньки» - смесь «Титаника» с «Ледниковым периодом» на Первом канале. Авторы не скрывают, что играют в постмодернистскую игру, в которой следованию авантюрному сюжету ничуть не мешают актуальные политические шуточки (даже про выборы). В которой в традиционную канву вполне по делу вплетены ниточки текущей повестки - в том числе, феминистская.

Фильм не несет впереди себя на блюде какой-то пафосный месседж, не прикидывается тем, чем он не является. Это хороший, из качественных ингредиентов торт к праздничному столу. Да, сахару, конечно, больше, чем хочется, но конфетно-бараночный жанр вполне его допускает. Проблемы со вкусом в отдельных местах? Но у кого их нет. Только не говорите мне, что сцена овладения ДиКаприо потной Кейт Уинслет в трюме «Титаника» - образец хорошего вкуса (который, как известно, удел галантерейщиков). Главное, что она вошла в историю кино, а подавляющее большинство других, сделанных чистоплюями, в эту историю не вошли.

Реальной проблемой «Серебряных коньков» является некоторое недоверие авторов по отношению к их благодарным зрителям. Авторы пуще всего опасаются, что зрители заскучают, и поэтому их персонажи постоянно что-то роняют, падают, переворачивают лубочные рядки. Еще недоверчивые авторы постоянно подсказывают зрителям, где им надо заплакать, где засмеяться, а где испытать невыносимое напряжение, поэтому они постоянно включают закадровую музыку, которую хочется отключить.

Но все это не отменяет главного, оставшегося в сухом остатке после этого шумного маскерада. Ощущение зимней, морозной свежести - в том числе от симпатичных молодых, не примелькавшихся лиц. Бьющая через край энергия - результат индустриальной выучки и профессионализма режиссера Михаила Локшина. И растворенное в его фильме ощущение скорого слома: действие этой сказки разворачивается на краю - миллениума, революции. Это ощущение возникает в России довольно часто, и никакой финальный feel good не может его перебить.

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