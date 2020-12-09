Ковид-диссиденты продолжают игнорировать маски и осложнять жизнь законопослушных москвичей

Неужели трудно просто маску носить правильно и соблюдать элементарные нормы гигиены? Фото: Артем КИЛЬКИН

Вторая волна коронавируса во всем мире, тему борьбы с новой инфекцией COVID-19 обсуждают все телеканалы, о мерах безопасности говорят на каждом углу. Москва делает все возможное, чтобы скорее разорвать цепочку заболеваемости, с 5 декабря началась вакцинация от COVID-19. Но по-прежнему можно услышать, что «никакого коронавируса нет», что «люди умирают не от ковида», а «масочники - жертвы манипуляций властей и вообще психически нездоровые люди». Психологи объясняют, что фактически люди отрицают опасность, признавая ее существование в принципе. Это напоминает мягкий приступ шизофрении в виде «признавая, отрицаю».

Трудный путь под названием «вопреки»

В трамваях, кинотеатрах, музеях, поликлиниках людей просят надевать маски, независимо от того, слабый у вас иммунитет или сильный, переболели вы коронавирусом или нет. Делать это просят, чтобы разгрузить врачей, которые ежедневно видят, как заболевшие коронавирусом мучаются под аппаратами ИВЛ, невыносимо кашляя, и как ежедневно умирают десятки людей. Но у так называемых ковид-диссидентов есть свои весомые аргументы: «нас всех обманывают», «не верю», «никакого коронавируса нет, это просто грипп».

- Они не хотят надевать маски при входе в кафе. Мы предлагаем им воспользоваться нашими масками, но слышим в ответ: «Короны» никакой не существует. Обычные сопли, раздутые политиками. На намордниках просто зарабатывают - шьют и продают нам, дуракам». Просим пройти регистрацию с помощью QR-кодов, на что слышим: «Это массовое зомбирование». Мы, конечно, лучше потеряем несколько сотен рублей и не обслужим такого клиента, чем будем подвергать опасности персонал и гостей, а еще и от Роспотребнадзора придут штрафы, - рассказывает Антонина Смолова, директор московского кафе на Большой Никитской улице.

«Протесты» происходят, как правило, в интернете. Там создают группы, например «Секта свидетелей Святого Ковида», где обсуждают всемирное вакцинирование, чипизацию и прочих конспирологов, и точно знают, что скоро коронавирус приравняют к язве, чуме и тифу.

- Вирус есть, эпидемии нет. Маски и перчатки - идиотизм, 5G - как психотропное оружие, прививки - зло, телевизор с новостями про ковид - отупляет население. Коронавирус - это миф, который выдумали богатые, чтобы уничтожить малый бизнес и вогнать людей в кредиты. К тому же это поможет выкосить население - освободит жилплощади. Раньше все обсуждали политику, законы, а сейчас нас всех обманным путем отвлекли, чтобы не вмешивались в государственные дела, - обсуждают в таких закрытых группах.

Очень многие люди не верят в ковид и отрицают его, потому что одна из главных защитных реакций человека - все в жизни отрицать.

- Они думают, что, когда вступают в борьбу с системой, как непослушный ребенок, они становятся индивидуальными и уникальными, не как все, они думают, что они отделяют себя от стада. Но в жизни, чем большее отрицаем и нагоняем важности в ситуацию, тем быстрее она к нам стучится в дверь, - говорит психолог Катерина Рублева.

Большинство людей отрицают неоспоримые вещи, потому что считают себя всезнайками. Они отрицают исследования ученых и неоспоримые факты и тысячи смертей во всем мире. Психологи говорят, что люди выбирают трудный путь под названием «вопреки» - они хотят пойти против системы и стать одним из 7 млрд людей, победивших систему.

- Но зачем отрицать систему? Можно просто найти возможность находиться в ней комфортно. Еще проще - обезопасить себя, надеть маску, перчатки, сохранить себе жизнь и не лезть вирусу на рожон. Ведь зная, что есть СПИД, мы не ведем беспорядочные половые связи, и здесь то же самое - всего лишь нужно надеть маску и перчатки, и возможность заражения снижается в разы, - говорит Катерина Рублева.

Зараза «ковид-диссидентства» пришла к нам с Запада. Фото: Eric Gaillard/REUTERS

Люди попали в ловушку отрицания

- Многие артисты писали в инстаграмах, что болели коронавирусом, а потом приходили на презентации фильмов без масок - и Ксюша Собчак, и Евгений Петросян. Значит, и нам можно, - говорит Людмила Светова, мастер маникюра в компании «Lovebeauty».

- Вы болели коронавирусом?

- Да, в легкой форме. Но то, что это был коронавирус - так написали в больнице, но, по моим ощущениям, это была просто простуда. Коронавирус выдумали, чтобы запугать и присмирить людей. У моей знакомой мама пришла в больницу с жалобами на потерю запаха и вкуса, так ей сказали: «У вас просто носоглотка отекла. Что вы все сразу думаете, что у вас коронавирус? Вообще коронавирус - самый слабый вирус в природе». Так это ей врач сказал.

Психологи объясняют, что многие люди попали в ловушку хронического защитного отрицания. И такой способ мышления, как «ковид-диссидентство», позволяет заблокировать, не подпустить к себе непереносимые эмоции и чувства: отчаяние, ужас, горе, страх смерти.

- Сделал прививку от ковида. По версии некоторых комментаторов, я - идиот, прививка - это чип, это заговор, от прививки сходят с ума и даже умирают, ковида нет, это зомбирование. В моем случае никаких побочных эффектов не было, у коллег помоложе была температура, которая убиралась парацетамолом, - рассказал Андрей Медведев, депутат Мосгордумы.

Делать прививку от коронавируса, по мнению ковид-диссидентов, не нужно, ведь последствия проявляются в течение пяти лет. Говорят, что может наступить глухота, выпадение волос, проблемы с пищеварением. Обратим внимание, что прививки в России начали делать три месяца назад, а диванные эксперты уже знают, что будет через пять лет.

- Детей в течение 180 дней не рекомендуют заводить после прививки. И побочные эффекты еще не изучены - вон у двух китайских врачей потемнела кожа. От прививок вымрем больше, чем от «короны», - считает москвич Дмитрий Довженко.

К сожалению, механизм отрицания блокирует адекватное восприятие информации, часто приводит к парадоксальному и даже асоциальному поведению. Такие люди не просто демонстративно не соблюдают меры безопасности во время пандемии, но и провоцируют конфликты с окружающими, стремясь агрессивно утверждаться в собственном мнении.

- Спорить с таким «отрицателем» совершенно бесполезно. Вы не переубедите собеседника, а только укрепите его желание воевать со всеми и доказывать свою правоту. Можно только административными мерами контролировать соблюдение правил гражданами вне зависимости от их эмоций и личного мнения, - говорит Наталья Ничипорова, семейный психолог.