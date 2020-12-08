Ушел последний министр обороны СССР

Шапошникову в самом начале 1990-х досталась трудная доля военачальника: он оказался в бурлящем кратере политических игрищ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он родился в военном 1942 году на хуторе Большой Лог в Ростовской области. Окончил Харьковское высшее военно-авиационное училище. Был замом командующего в Прикарпатском и Одесском военных округах. В Советской группе войск в Германии. В 1990 году стал командующим ВВС СССР.

А сразу после путча ГКЧП, в августе 1991-го, стал министром обороны СССР. Как оказалось — последним. Через 4 месяца страны не стало.

Правда, Евгений Шапошников и после развала Советского Союза еще два года командовал Объединенными вооруженными силами СНГ. Был секретарем Совбеза России. И еще пару лет возглавлял Аэрофлот. До 2004 года был помощником президента...

А 8 декабря 2020-го Шапошникова не стало.

Он был еще и последним из живущих в России маршалов.

Его похоронят на Военно-мемориальном кладбище в Подмосковье.

Вот что говорит о Шапошникове военный обозреватель «КП» полковник Виктор Баранец:

- Шапошникову в самом начале 1990-х досталась трудная доля военачальника: он оказался в бурлящем кратере политических игрищ горбачевского, а затем и ельцинского Кремля с союзными республиками во время кончины СССР. Он боролся за сохранение единых Вооруженных сил, но уже не в силах был решить эту проблему, из-за чего часто попадал под кинжальный огонь офицерского корпуса. Он часто оказывался на перекрестке политических противоречий высшей власти в новой России и вынужден был маневрировать. Но именно он сумел спасти остатки Советской армии для создания Российской.