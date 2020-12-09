Первыми прививку от коронавируса получают сотрудники сфер здравоохранения, образования и социальных организаций

Записаться на вакцинацию можно на сайте mos.ru. Фото: Пресс-служба Депздрава

В столице при 70 взрослых поликлиниках работают пункты вакцинации от COVID-19. Только за первые два дня после запуска с 4 декабря масштабной электронной записи прививку от коронавируса сделали более двух тысяч человек. А всего уже записались более пяти тысяч горожан - врачей, учителей, социальных работников. То есть тех, кто сегодня больше всего рискует своим здоровьем и жизнью.

Подробнее о вакцинации от коронавируса рассказала главврач поликлиники № 2 Департамента здравоохранения Москвы Наталья ШИНДРЯЕВА.

БЕСПЛАТНО И ДОБРОВОЛЬНО

- Наталья Николаевна, где можно пройти вакцинацию от COVID-19?

- Электронная запись на прививку открылась 4 декабря через портал mos.ru. А уже на следующий день, с 5 декабря, мы начали принимать первых желающих привиться от коронавируса. Кроме пункта в нашей поликлинике, по всей Москве работают 70 таких точек - с 8 утра до 8 вечера каждый день. Жители могут выбрать ближайшую удобную поликлинику. Пункты разместились там, где есть дополнительные помещения для приема пациентов. Их оснастили морозильным оборудованием для хранения вакцины. Российский препарат «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)» достав

ляют нам в замороженном виде в специальных контейнерах, в которых держится температура от минус 18 градусов. Перед уколом ее размораживают при комнатной температуре примерно в течение 20 минут.

ДАЖЕ С АНТИТЕЛАМИ МОЖНО УКОЛОТЬСЯ

- Кто может записаться?

- В первую очередь сотрудники здравоохранения, образования и социальной защиты. Но прививку не сделают, если у человека есть противопоказания. Например, он старше 60 лет или страдает хроническими болезнями. Нам уже пришлось временно отложить вакцинацию некоторым из тех, кто записался. Во время приема врача перед прививкой выяснилось, что у этих людей сейчас проблемы со здоровьем в стадии обострения. Как они ни упрашивали нас сделать им прививку, врач пока не допустил их до вакцинации. Мы сможем вновь принять этих пациентов после того, как улучшится их самочувствие.

- А если человек уже переболел коронавирусом и у него есть антитела, можно сделать прививку?

- Вакцина защищает нас от опасной инфекции. Даже если человек ранее переболел коронавирусом и получил антитела, ему можно и нужно сделать прививку. Поскольку поствакцинальный иммунитет более стойкий, он направлен именно на сам вирус. Препарат состоит из двух компонентов и вводится дважды с интервалом в 21 день. Но это не значит, что после вакцинации можно сразу снять маску и отказаться от других правил защиты. Надо продолжать все соблюдать, особенно в течение 42 дней с момента окончания вакцинации. Поскольку в этот

период формируется иммунитет против коронавируса. Надеемся, чем больше людей получит вакцину, тем меньше инфекция будет распространяться, и нам не потребуются новые, более жесткие ограничения.

- За прививку нужно заплатить?

- Вакцинация абсолютно бесплатная. Одного флакона хватает, чтобы привить пять человек. После разморозки и вскрытия его нужно израсходовать в течение двух часов. Но нам не приходится так долго ждать, поскольку пациенты активно записываются и приходят каждые 10 минут. Мы дополнительно отслеживаем запись на прием, чтобы перерывы между визитами пациентов не затягивались.