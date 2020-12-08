Скандал закончился увольнением: за неприличный рисунок для Дзюбы ответил замглавы "Победы"

Авиационное ведомство признало инцидент «следствием невыполнения руководством «Победы» обязательства в части развития и поддержания культуры безопасности» Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

История с самолетом «Победы», который нарисовал в небе траекторию, похожую на фаллический символ, вроде бы подошла к логическому концу. По информации, просочившейся сразу в несколько деловых СМИ с совета директоров «Победы», гендиректору лоукостера Андрею Калмыкову объявлен выговор, а его заместитель уволен. От официальных комментариев авиакомпания пока воздерживается.

Для тех, кто вдруг еще не в курсе этой веселой истории, напомним, с чего все началось. 11 ноября на маршруте «Победы» Москва — Екатеринбург произошел инцидент. Самолет отклонился от курса и в районе Нефтекамска проделал неожиданные виражи. Фигуру зафиксировали все сервисы по отслеживанию самолетов. Новость, вместе с прилагающимися веселыми картинками, пошла гулять по сетям и телеграм-каналам.

Единственный комментарий, который за всю эту историю поступил от самой «Победы», был такой: «Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле».

Пилоты же объяснили диспетчерам свой демарш необходимостью проверить работу радионавигации — вроде как она шалит. Но как показало потом расследование, проведенное Росавиацией, нужды в маневрах не было, приборы работали исправно.

Более того, как выяснилось, перформанс удался со второй попытки. Первую, днем накануне, на маршруте из Москвы в Питер, сорвали диспетчеры. Проявили бдительность и стали задавать неудобные вопросы. В материалах расследования Росавиации фигурирует фрагмент переговоров диспетчеров питерского «Пулково» с экипажем, из которых следует, что летчики действовали не по своей инициативе, а по заданию.

Именно таким необычным оказался маршрут рейса из Москвы в Екатеринбург. Фото: Флайтрадар24

Авиационное ведомство признало инцидент «следствием невыполнения руководством «Победы» обязательства в части развития и поддержания культуры безопасности», которая у авиакомпаний должна быть в абсолютном приоритете. Шутки шутками, но на борту самолета в это время находилось более сотни пассажиров, у которых никто не спросил, хотят ли они поддержать Дзюбу. Да и рейс задержался на 20 минут. Комиссия Росавиации по итогам своего расследования порекомендовала «рассмотреть вопрос о соответствии руководства ООО «Авиакомпания «Победа» занимаемой должности».

Почему уволили именно зама, а гендиректор отделался выговором? Как объяснили «КП» эксперты, это может быть связано с нежеланием подвергать «Победу» лишнему финансовому риску. Времена и так непростые, а удачную раскрутку «Победы» во многом связывают как раз с именем Андрея Калмыкова. Более того, есть и риск, что смена гендиректора «дочки» может не очень хорошо сказаться на акциях «материнской» компании - «Аэрофлота».