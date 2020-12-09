Кому пандемия, а кому мать родная: Жулики изобрели новые схемы мошенничества

Ежедневно для проведения разъяснительной работы с гражданами к мероприятиям привлекается более 1200 общественников. Во время дежурств проверяется около 600 общежитий, хостелов и гостиниц, театров и магазинов. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

Смутные времена - лучшее время для нечистых на руку людей. Жулики активизируются во время войн, экономических кризисов, гуманитарных и социальных катастроф. Нынешняя пандемия не стала исключением… Руководство Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы рассказало о новых способах мошенничества и призывает людей проявлять осторожность!

КОМУ ЛЕКАРСТВО ОТ COVID-19?

Классика жанра. Рассылки СМС-сообщений якобы от госорганов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции были широко распространены весной. Аферисты сообщали, что суды из-за пандемии не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф в «удаленном режиме». Иначе наступит уголовная ответственность.

До сих пор преступники пишут в соцсетях о производимых государством выплатах из-за карантина. После перехода на сайт и заполнения анкетных данных жертве приходит сообщение о якобы полагающейся компенсации, для получения которой необходимо оплатить комиссию или услуги по оформлению документов.

Кибермошенники рассылают электронные письма с обещаниями отсрочек по кредитам, получения пособий или волонтерской помощи. Злоумышленники заманивают человека пройти по ссылке и оставить на фиктивном сайте данные для доступа к платежным системам и банковским картам.

Не будем забывать и о телефонных мошенниках. Жулики обзванивают население от имени лжеврачей, мнимых сотрудников Роспотребнадзора и других ведомств и организаций. Сообщают, что у их близких зафиксирован положительный тест на коронавирус, они госпитализированы в больницу или изолированы в обсерватор. После чего предлагают перевести деньги для улучшения условий содержания больного и его лечения. Также злоумышленники предлагают купить медицинские препараты, средства профилактики и гигиены, якобы рекомендованные для защиты от COVID-19, а некоторые продают даже тесты на определение коронавируса или вакцину от него.

КОНТРОЛЬ ЗА МАССОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ

Как бороться с такими жуликами? Придавать огласке схемы мошенничества. Именно поэтому Департамент региональной безопасности столицы проводит разъяснительную работу с населением.

Также много внимания руководством Москвы уделяется популяризации введенных в городе ограничительных мер. За время пандемии волонтеры и народные дружинники провели свыше 301,8 тыс. профилактических бесед с населением о необходимости повышения гражданской ответственности и соблюдения введенных ограничений. Ежедневно для проведения разъяснительной работы с гражданами к мероприятиям привлекается более 1200 общественников. Во время дежурств проверяется около 600 общежитий, хостелов и гостиниц. Проведен мониторинг 490 букмекерских контор на предмет соблюдения социальной дистанции в пунктах приема.

Кроме того, активисты активно помогают в проведении массовых мероприятий. Причем как на голосовании в Москве - и по поправкам в Конституцию, и в Единый день голосования в сентябре, так и на других мероприятиях. Например, для охраны общественного порядка при проведении мероприятий привлекалось около 2 тысяч человек, в том числе на стадионе «Локомотив» свыше 700, а на «Арене ЦСКА» - свыше 1200.