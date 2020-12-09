Анекдоты: Вот интересно, а рост экономики, он тоже может протекать бессимптомно

- Мне вчеpа жена говоpит: «Пойди погyляй с собакой». Hy мы с Шаpиком и погyляли... На десять тысяч.

* * *

«А пес его знает!» - пояснили охранники, отвечая, почему сторож Тушканчиков, уволенный еще в прошлом квартале, беспрепятственно проникает ночами на склад.

* * *

Если в споре с девушкой ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом, у тебя нет шансов.

* * *

- Бэрримор, а что, конец света уже наступил?

- Нет, сэр, еще репетируют.

* * *

Дельный совет.

Если вы нашли клад, то одну четверть от него законно забирайте себе, а остальное закопайте!

* * *

- А вы сдаете квартиру людям с котом?

- А какой породы кот?

- Персидский.

- Нет, только славянам.

* * *

И после 20 лет брака женщина хочет, чтобы ее завоевывали, хотя война давно окончена, все сдались в плен и всячески сотрудничают с оккупантами.

* * *

На собеседовании:

- Чем вы занимаетесь, Ольга, учитесь, работаете?

- Учусь, работаю.

- Замужем, есть парень?

- Замужем, есть парень.

* * *

- Слушай, наше финансовое положение вроде улучшается. Я могу старое платье превратить в половую тряпку?

- Можешь... Но на всякий случай дырку для швабры пока не делай...

* * *

Из завещания:

«Будучи в здравом уме, все деньги потратил перед смертью...»