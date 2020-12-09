Анекдоты: Вот интересно, а рост экономики, он тоже может протекать бессимптомно

- Мне вчеpа жена говоpит: «Пойди погyляй с собакой». Hy мы с Шаpиком и погyляли... На десять тысяч.
* * *
«А пес его знает!» - пояснили охранники, отвечая, почему сторож Тушканчиков, уволенный еще в прошлом квартале, беспрепятственно проникает ночами на склад.
* * *
Если в споре с девушкой ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом, у тебя нет шансов.
* * *
- Бэрримор, а что, конец света уже наступил?
- Нет, сэр, еще репетируют.
* * *
Дельный совет.
Если вы нашли клад, то одну четверть от него законно забирайте себе, а остальное закопайте!
* * *
- А вы сдаете квартиру людям с котом?
- А какой породы кот?
- Персидский.
- Нет, только славянам.
* * *
И после 20 лет брака женщина хочет, чтобы ее завоевывали, хотя война давно окончена, все сдались в плен и всячески сотрудничают с оккупантами.
* * *
На собеседовании:
- Чем вы занимаетесь, Ольга, учитесь, работаете?
- Учусь, работаю.
- Замужем, есть парень?
- Замужем, есть парень.
* * *
- Слушай, наше финансовое положение вроде улучшается. Я могу старое платье превратить в половую тряпку?
- Можешь... Но на всякий случай дырку для швабры пока не делай...
* * *
Из завещания:
«Будучи в здравом уме, все деньги потратил перед смертью...»