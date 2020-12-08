Эксперт объяснил, чем вызвана рекомендация придерживаться сухого закона при вакцинации "Спутником V”

Среди специалистов считается, что этиловый спирт, особенно потребляемый в большом количестве, может снизить иммуногенность вводимых препаратов Фото: REUTERS

Массовая вакцинация под угрозой: в интервью Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) главный санитарный врач Анна Попова призвала отказаться от алкоголя на 56 дней при вакцинации от коронавируса “Спутником V” . Новость тут оказалась на гребне информационной волны. Еще бы! В комментариях пишут: такого подвоха от отечественной вакцины не ожидал никто. Добро бы басурмане со своими зарубежными прививками ставили россиян в нечеловеческие условия. Подумать только - Великий пост длится 40 дней и то не каждый способен выдержать. А здесь 56! Такое под силу разве что индийским йогам. Да где их возьмешь в условиях средней полосы? Куда только глядели разработчики?! Как на самом деле обстоит дело с запретом на алкоголь? Об этом “Комсомолке” рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков

- Николай, “сухой закон” на период вакцинации это особенность “Спутника V” или такое правило касается всех вакцин, просто нас не предупреждали об этом, когда мы делали, допустим, прививку от гриппа?

- Совершенно верно, не предупреждали. Давайте начнем с того, что в инструкциях по применению к “Спутник V” это требование отсутствует. А с другой стороны, действительно, в протоколах клинических исследований содержится требование об ограничении потребления алкоголя. Среди специалистов считается, что этиловый спирт, особенно потребляемый в большом количестве, может снизить иммуногенность (способность вызывать иммунный ответ) вводимых препаратов. А соответственно косвенно снизит эффективность вакцины. Речь идет не о конкретном “Спутнике V”, это утверждение одинаково относится к любым вакцинам. Впрочем, уточню, мы говорим о именно о больших серьезных дозах алкоголя...

- То есть по бокалу вина вечером - можно?

- Допустим. Но не каждый день, естественно! Один раз в неделю или две можно себе позволить небольшое количество слабого алкоголя.

- Анна Попова называла цифру 56 дней без алкоголя, вице-премьер Татьяна Голикова говорила о 42 днях… На сколько дней все же необходимо “завязать”?

- Я бы не привязывался к конкретному количеству дней. Ограничить употребление алкоголя необходимо на этапе выработки специфического иммунитета. То есть примерно неделю до начала вакцинации, затем в промежутке между первой и второй прививкой (в случае со “Спутником V” это три недели) и спустя некоторое время после второго введения препарата - обычно это еще недели три. Если суммарно все сложить, то получится полтора-два месяца. Меньше месяца держать "сухой закон" бессмысленно, потому что мы не перекрываем период иммунизации.

- А если человек все же сорвался, злоупотребил? Стоит ожидать каких-то роковых последствий для здоровья?

- Есть ряд препаратов, которые в принципе не сочетаются с алкоголем. Их применение на фоне спиртного не только не приносит пользу, но и наносит значительный вред. В данном случае речь идет только о том, что вы просто не получите достаточной пользы от вакцинации. Хотя, не стоит забывать, что злоупотребление алкоголем само по себе несет негативные последствия для здоровья. Это, кажется всем известно. То есть подытоживая наш разговор, надо сказать, что жесткого требования не пить алкоголь в связи с вакцинацией нет. Но это надо рассматривать, как рекомендацию, причем обоснованную. Если вы принимаете серьезные дозы спиртного есть риск, что именно из-за этого у вас эффективность вакцины будет ниже, чем она могла бы быть.

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