Григорий Рапота: С этого пути мы уже не свернем

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ОБ ОТКРЫТИИ РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

- Это самый большой памятник советскому солдату. Не маршалу или генералу, а именно простому солдату. В известном смысле мы восстановили историческую память, ведь Ржевскую битву, в которой погибли миллион 300 тысяч человек, в советской историографии долгое время замалчивали. Многие из павших подо Ржевом до сих пор числятся пропавшими без вести. Мы выполнили свой долг перед ними. И когда я говорю «мы», в первую очередь имею в виду поисковиков, которые работают над тем, чтобы найти каждого павшего, это художники, которые предлагали свои идеи монумента, это, конечно, рабочие. И люди чувствуют важность этого мемориала: его посетило уже порядка 300 тысяч человек, летом доходило до 5 тысяч в день.

О ЗАПУСКЕ БЕЛОРУССКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- Это, конечно, не проект структур Союзного государства, но мы в нем активно участвуем. И как-то уже прикипели к нему, стали даже немного разбираться в ядерной физике. Картинка не передает представления о том, что было создано. Только когда ты внутри, понимаешь, какие египетские пирамиды были воздвигнуты. Тем более что станция будет давать 40% от электроэнергии, вырабатываемой сейчас в Беларуси.

О ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО ГАМБУРГА

- Мы не первый год носимся, по-другому не могу сказать, с идеей строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Петербурга через Беларусь в Европу с конечной точкой в немецком Гамбурге. Это мог бы быть объединяющий проект не только для двух союзных стран, но и для нас с Европой. Уже есть решение группы высокого уровня, сейчас определяются бизнес-структуры, которые будут участвовать в строительстве. Надо сказать, что планируется именно частный проект, без госфинансирования. Верим в такую модель как наиболее эффективную. Кстати, уже есть банки, которые готовы выделить на это средства.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

- Я помню себя школьником начальных классов в 1950-х. Когда нам рассказывали про Русско-японскую войну, казалось, что все это было так давно, что нас это уже никак не касается. А ведь тогда всего 45 лет было с момента тех событий. Сегодня с Победы в Великой Отечественной прошло 75 лет. Поэтому мне кажется нормальным, что у молодежи иная историческая память. Ну не могут люди жить в том же самом мире, в котором родились их бабушки и дедушки. Другое дело, что существует связь поколений, то, что мы называем семейными ценностями. Поддерживать эту связь нужно, хотя бы чтобы самих себя понимать.

ОБ ОЖИДАНИЯХ ОТ НОВОГО ГОДА

- В первую очередь нужно ждать завершения пандемии. Слишком уж много сил тратится, чтобы побороть это зло. А когда болезнь отступит, нужно будет восстановить наши транспортные связи, облегчить контакты людей. Но, как показывает опыт, если просто сидеть и ждать, ничего не случится. Надо самим что-то генерировать.

У Союзного государства будут новые программы, пока не буду о них рассказывать. Уверен, мы достигнем определенного уровня гармонизации налогового законодательства, что сильно облегчит жизнь всем, кто занимается бизнесом. Будем и дальше работать по вопросу отмены роуминга между Россией и Беларусью - на этот путь мы уже встали, теперь с него не свернем.

О «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ-2021»

- Есть идея посвятить фестиваль следующего года 800-летию Александра Невского. Дело в том, что некоторые историки считают именно его основателем Союзного государства. Я сам удивился, когда услышал эту версию, но все сходится. Он ведь взял в жены полоцкую княжну Александру Брячиславну, а вместе с браком заключили и союз. Получается, это был наш первый союзный договор. Уже есть наметки по программе фестиваля. Хотим, например, пригласить хор Сретенского монастыря.