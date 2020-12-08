На удаленке уволят за два дня прогула: все самое важное о дистанционной работе

По окончании действия обстоятельств, приведших к необходимости перевода на временный режим, работник возвращается на прежнее место работы Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении в Трудовой кодекс новых правил - связанных с удаленным режимом работы.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Главное новшество, которое подметила «КП», это более мягкий подход к нарушению трудовой дисциплины. По новым правилам, работника на удаленке могут уволить по инициативе администрации, если он в течение двух дней не отвечал на запросы работодателя — это будет считаться прогулом. А для тех, кто ходит на работу, прогулом считается, если человека нет на рабочем месте в течение 4 часов. Без уважительной причины, естественно.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ПРЕЖНИМ

Оплата должна быть не меньше, чем при стационарных условиях, если сотрудник выполняет те же объемы работы.

Отпуск тоже должен быть не меньше, чем при традиционных условиях: от 28 календарных дней.

Об изменении продолжительности рабочего дня в новом законе нет ни слова. Таким образом он остается прежним — исходя из 40-часовой рабочей недели.

ЧТО НОВОГО

- Важное нововведение — это компенсация расходов, связанных с работой из дома, - сказал «КП» депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. - Работодатель обязан обеспечить своего сотрудника необходимой техникой — компьютером, средствами связи. Если у сотрудника есть собственная техника, но для работы нужно установить дополнительное программное обеспечение, то это делается за счет работодателя, как и оплата за связь. Работник на удаленке тратит и больше домашней энергии — ее компенсация (в отличие от связи и программного обеспечения) впрямую в законе не обозначена, но этот момент может быть прописан в трудовом договоре. Это позволяет фраза в законе: «Работодатель возмещает работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно».

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА?

В законе указаны случаи, когда согласие работника на перевод в удаленный режим не требуется. Это катастрофы, аварии на производстве, эпидемии и «другие исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части». Решения о переводе на удаленный режим могут быть приняты органами государственной власти или местного самоуправления.

По окончании действия обстоятельств, приведших к необходимости перевода на временный режим, работник возвращается на прежнее место работы.

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