Коронавирус у звезд, последние новости на 8 декабря: как лечатся Туктамышева и Угольников

Елизавета Туктамышева надеется сообщить в ближайшее время о двух отрицательных тестах ПЦР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 8 декабря стало известно о том, что сразу несколько звездных больных с COVID-19 пошли на поправку, а другие знаменитости продолжают лечение.

Лечатся в больнице

57-летний Игорь Угольников продолжает лечение от COVID-19 в стационаре. Продюсер и артист был госпитализирован с коронавирусной пневмонией на прошлой неделе после амбулаторного лечения. Динамика развития заболевания требовала продолжения лечения в больнице. Сейчас Угольников пошел на поправку, однако пока дата выписки не называется.

Лечатся амбулаторно

23-летняя Елизавета Туктамышева надеется сообщить в ближайшее время о двух отрицательных тестах ПЦР, чтобы получить возможность возобновить тренировки. Тренер чемпионки мира пока не дает точного ответа на вопрос об участии Туктамышевой в чемпионате России, который начнется в Челябинске 24 ноября. Спортсменка легко переносит болезнь. Однако она пропустила один из этапов Кубка, но вне сомнения достойна поехать на чемпионат, несмотря на то, что не выполнены все условия отбора.

56-летняя Ирина Агибалова делится эмоциями, которые испытывает на последнем этапе победы над коронавирусом – понимаешь ценность каждой минуты нового дня. Звезда «Дома-2» идет на поправку и уже справилась со всеми неприятными симптомами болезни. Экс-участница популярного телепроекта говорит: «Какое прекрасное настроение в этом декабре. Наверное, это потому что, я выздоровела и так радуюсь жизни. Главное, это здоровье, а остальное приложится!»

51-летний Сергей Майоров почти три недели работал над выпусками программы «Однажды» из домашнего офиса. Телеведущий выполнял предписания врачей, так как у него была диагностирована коронавирусная пневмония с 20% поражением легких. Получив два отрицательных ПЦР теста и разрешение доктора Майоров уже побывал на улице: «Начинаю выходить из дома. Медленно». Стоит отметить, что Сергей Майоров оказался сознательным больным – уже давно чувствовал себя удовлетворительно, но на улицу не выходил: заказывал все необходимые с бесконтактной доставкой курьерами «до двери».